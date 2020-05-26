Apple открыла компанию в Украине – СМИ

Похоже, в Украине появилось официальное представительство Apple. Компания уже зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции.

Запись об этом появилась в государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, пишет издание AIN.UA.

Дата регистрации – 15 апреля 2020 года. Как адрес офиса указано IQ Business Center (ул. Болсуновских, 13-15 в Киеве). А директором компании записан Роман Гуменюк.

Достоверность

В самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc. Однако, в Apple пока не прокомментировали эту информацию. Слухи об открытии представительства Apple подтверждают также источники на рынке.

Apple зарегистрировала представительство в Украине / Фото AIN.UA

Информацию подтвердил и сам Роман Гуменюк. В комментарии tech.liga.net он сказал, что действительно возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине. Правда, конкретных планов компании в Украине Гуменюк не назвал. Он отметил, что из-за карантина и ситуации с коронавирусом, сейчас сложно строить планы и делать прогнозы.

Почему это важно

Как рассказал источник, открытие юрлица Apple в Украине является очень важным. Ведь сейчас на украинском рынке очень много "серой" техники американской компании.

Если же слухи подтвердятся, то компания сможет официально авторизовать несколько других поставщиков легальной продукции в Украине. Также есть шанс, что откроют несколько авторизованных сервисных центров для поддержки их клиентов.

При этом источник отметил, что Apple пока не будет сама заниматься дистрибуцией техники в нашей стране, ведь это "длинный и сложный процесс". И в любом случае, юридическое присутствие – это очень позитивный сигнал.

Обновлено в 18:42 По словам одного из источников издания, украинская компания действительно открывается американской Apple. Но официального подтверждения пока нет.

Обновлено в 18:43 Компания Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственности в украинской юрисдикции. Как сообщает AIN, соответствующая запись появилась в государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. Пока официального комментария от Apple на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию, нет. В самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc. По словам источника AIN, украинскую компанию действительно открывает американская Apple. Объявление о старте работы подразделения компании в Украине может состояться уже этим летом. ...