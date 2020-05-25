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Apple перенесла часть производства из Китая во Вьетнам

Apple перенесла часть производства из Китая во Вьетнам (3 новости)

«Первыми начали изготавливать AirPods»

Компания Apple, вероятно, перенесла часть производства из Китая, потому что теперь на некоторых наушниках AirPods Pro указано, что они произведены во Вьетнаме. Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает издание, многие на форумах MacRumors рассказали о том, что на купленных ими наушниках указано, что они произведены во Вьетнаме. Такие же AirPods Pro купил и один из сотрудников The Verge.

Пока не понятно, какую часть своего производства Apple перенесла во Вьетнам и планирует ли в дальнейшем делать это. В то же время на запрос The Verge в компании не ответили.

Львиную долю своей продукции Apple собирает на заводах в Китае, но в последнее время компания делает значительные инвестиции, чтобы диверсифицировать свое производство.

Одна из главных причин — пандемия коронавируса и торговая война США и Китая, когда обе страны вводили пошлины на товары друг друга. В феврале компания предупреждала инвесторов об ограничении поставок iPhone, потому что в Китае из-за коро...

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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 04:53 Американская корпорация Apple решила перенести часть своего производства из Китая во Вьетнам. Речь идет о беспроводных наушниках.Об этом сообщает издание The Verge.Отмечается, что один из сотрудников…
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 08:49 Первыми начали изготавливать AirPods.
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