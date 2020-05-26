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Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию

Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию (4 новости)

«Компания Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо. Запись об этом появилась в государственном реестре юрлиц, передает AIN. Дата регистрации ООО…»

В Украине зарегистрировано ООО "ЭППЛ УКРАИНА". Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.

Соответствующая запись содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Руководитель компании Роман Гуменюк подтвердил РБК-Украина, что компания имеет отношение к Apple.

"Это действительно компания Apple, которая имеет отношение к корпорации Apple" - сказал он.

ООО "ЭППЛ УКРАИНА" зарегистрировано 15 апреля 2020 года. Место регистрации - КЬЮ БИЗНЕС ЦЕНТР (Киев). Размер уставного фонда составляет 270 899 грн (10 тыс. долларов). Руководитель - Роман Гуменюк.

Основным видом деятельности указана "Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением".

Во время регистрации указано, что акции конечной материнской компании Apple Inc. находятся в свободном обращении на фондовой бирже.

Как сообщало РБК-Украи...

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Finance Finance  ·  26.05.20, 18:20 В Украине зарегистрировано ООО ”Эппл УКРАИНА”. Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением. Соответствующая запись содержится в Едином государственном реестре юридических…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.20, 18:32 Компания Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо. Запись об этом появилась в государственном реестре юрлиц, передает AIN. Дата регистрации ООО "Еппл УКРАЇНА" - 15 апреля 2020. Руководителем…
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