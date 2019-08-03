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Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде

Арахамия может возглавить фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде (4 новости)

«Фракция партии Слуга народа может выбрать своим председателем Давида Арахамию»

«Политическая партия „Слуга народа“ будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной Рады — Стефанчука, на должность главы фракции — Давида Арахамию», — сказал будущий народный депутат от партии «Слуга народа» Василий Мокан в интервью телеканалу «Наш». Арахамия был четвертым в списках партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду. Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины. Отметим, что часть новоизбранных депутататов от «Слуги народа» уже публично выступала против кандидатуры Арахамии, называя его «порохоботом».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.08.19, 17:02 Фракция партии "Слуга народа" может выбрать своим председателем Давида Арахамию.
Телеграф Телеграф  ·  03.08.19, 17:18 "Слуга народа" также определилась с кандидатурами на должности руководителей комитетов Рады.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.08.19, 19:05 Бизнесмен, член набсовета "Укроборонпрома" Давид Арахамия может возглавить фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде.
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