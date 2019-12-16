Арахамия: Нас предупредили о нападениях на этой неделе (4 новости) «Нардепов хотят запугать, чтобы они не голосовали за определенные законопроекты»

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, правоохранители предупредили его коллег о возможных нападениях в течение этой недели. Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил 16 декабря, что правоохранительные органы предупредили его коллег по фракции о возможных нападениях из-за голосования по земельной реформе.

Он сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они, фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", заявил Арахамия, подчеркнув, что накануне произошло нападение на его коллегу по фракции Михаила Ананченко.

Арахамия отметил, что рассмотрение парламентом вопроса земельной реформы сопровождается акциями протеста аграриев.

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"Они (митинги. ГОРДОН) имеют немного активированную фазу, немного деактивированную фазу. На этой неделе, у нас есть информация, будет активированная фаза, очень агрессивная фаза", добавил нардеп.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 22-го по 25 ноября, принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта о рынке земли поддерживают 28,7% респондентов, не поддерживают 65,4%. Если бы референдум о рынке земли проводился в ближайшее воскресенье, "за" проголосовало бы 22% опрошенных, против 59%.

4 декабря Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17 по 20 декабря, сообщает "Укринформ".