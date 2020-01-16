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Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию

Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию (3 новости)

«В "Слуге народа" не верят аудиозаписям»

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству и руководством Нацбанка.

Арахамия не отрицает, что на аудио голос Гончарука. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась 3 часа, – отметил Арахамия.

Он считает, что записи опубликовал кто-то из участников этой встречи.

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Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Андрей Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести "сигнальное" голосование относительно объявления недоверия Гончаруку, но эту инициативу поддержали лишь 10 человек и, по словам главы фракции, "все голоса связаны с одной и той же группой".

Комментируя слова, которые якобы говорит на записи Гончарук, о том, что у президента Владимира Зеленского "туман в голове", Арахамия сказал, что премьер и глава государства должны выяснять свои отношения лично и это не должно быть предметом публичных обсуждений.

Я не думаю, что у Гончарука такая позиция. Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они друг друга уважают. Если выдергивать из контекста, то могут быть "чудесные" нарезки, – добавил Арахамия.

В то же время, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что на заседании фракции депутаты не обсуждали резонансные записи с Гончаруком.

По его словам, с такими темпами фракция вообще не будет комментировать любую информацию со словом телеграмм.

Он также добавил, что многим людям могут не нравиться реформы в стране. Поэтому, по его мнению, и состоялась подобная атака на Гончарука.

Скандал с "прослушкой Гончарука": основное

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

  • Премьера Алексея Гончарука,

  • Заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой,

  • Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,

  • Министра развития экономики Тимофея Милованова,

  • Заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба,

  • Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

    • В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

  • "Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.
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    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.20, 10:16 Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству и руководством Нацбанка.…
    ТСН ТСН  ·  16.01.20, 10:54 В "Слуге народа" не верят аудиозаписям.
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