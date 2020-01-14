Арахамия: ВР может начать рассматривать законопроект о рынке земли в середине февраля (3 новости) «Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия отметил, что Верховная Рада еще должна принять ряд проектов законов»

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что парламент планирует рассматривать законопроект о рынке земли в течение трех месяцев.Верховная Рада может начать рассматривать законопроект о рынке земли в средине февраля. Об этом 14 января журналистам рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Укринформ".

"Сейчас мы планируем проголосовать все законопроекты, которые есть на повестке дня, а затем, зная, что мы можем "остановиться" на три месяца, то есть вопрос будет рассматриваться лишь один ... Я думаю, что где-то на середину февраля можем планировать начало рассмотрения в втором чтении законопроекта о рынке земли", сказал Арахамия.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Верховная Рада открылась и тут же ушла перерыв

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

14 января представители "Национального штаба защиты родной земли" возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием не допустить принятия законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".