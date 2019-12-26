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Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен

Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен (9 новостей)

«По его словам, большинство фракции Слуги народа - простые ребята»

Депутаты Верховной Рады должны получать от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет к ним более высокие ожидания, чем раньше. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает НВ в четверг, 26 декабря.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.

Арахамия также назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Он назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

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"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - подытожил он.

Ранее народный депутат Александр Дубинский сообщил, что главе Минэкономики начислили 1630% премии, что равно 271 тыс. грн. зарплаты в месяц.

Также стало известно, что глава Минюста намерен уволиться из-за зарплаты. Министра не устраивает зарплата государственного служащего. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен»
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.12.19, 12:46 По его словам, зарплата депутатов ВР должна составлять от 70 до 100 тысяч
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.19, 13:01 Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.
УНН УНН  ·  26.12.19, 14:10 "Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем были раньше", - отметил Арахамия. В то же время Арахамия назвал…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.19, 14:14 Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тыс. грн, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 14:44 Зарплата народных депутатов должно составлять от 70 до 100 тыс. грн. Если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия…
Униан Униан  ·  26.12.19, 14:46 По его словам, большинство фракции "Слуги народа" - простые ребята.
Телеграф Телеграф  ·  26.12.19, 15:23 По слова Давида Арахамии, зарплата народного депутата Украины должна составлять порядка 100 тысяч гривень.
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