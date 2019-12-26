Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен (9 новостей) «По его словам, большинство фракции Слуги народа - простые ребята»

Депутаты Верховной Рады должны получать от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет к ним более высокие ожидания, чем раньше. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает НВ в четверг, 26 декабря.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.

Арахамия также назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Он назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

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"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - подытожил он.

Ранее народный депутат Александр Дубинский сообщил, что главе Минэкономики начислили 1630% премии, что равно 271 тыс. грн. зарплаты в месяц.

Также стало известно, что глава Минюста намерен уволиться из-за зарплаты. Министра не устраивает зарплата государственного служащего. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

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