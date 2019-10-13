  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA ·
· Деньги · Война
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет

Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет (4 новости)

«Глава фракцииСлуга народа Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у Киева нет»

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия допускает, что стоимость восстановления опустошенного войной Донбасса может превышать 50 млрд долларов. По его словам, у Украины таких средств нет, их придется где-то доставать. Такое заявление Арахамия сделал в интервью «Левому берегу». «Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше», – отметил парламентарий. При этом Арахамия указал, что вопрос о финансировании – «правильный, но преждевременный». Искать источники финансирования нужно будет после возвращения контроля над территориями. «Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: “Все, забирайте Донбасс”. Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать. Вы сейчас можете провести политические переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если на столе нет реалистичного плана? Невозможно», – заявил глава фракции СН. По его словам, когда появятся предпосылки для улучшения ситуации, к решению вопроса привлекут группу экспертов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новом законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будет идти речь об их автономии.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.10.19, 07:59 Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что пока нет денег на восстановление временно оккупированного Донбасса. Об этом он сказал в интервью Левому берегу."Сопряженных затрат с реинтеграцией…
Новый Регион Новый Регион  ·  13.10.19, 08:29 Глава фракции"Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса у Киева нет.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.10.19, 11:15 Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса нет. Добавил, что вопрос о восстановлении Донбасса преждевременно, пишет ЛИГА. "Связанных расходов по реинтеграцией…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара вырос на межбанке
Блогер опубликовал списки предприятий, через которые «Филип Моррис» и «Тедис Украина» отмывали «теневой» доход

Блогер опубликовал списки предприятий, через которые «Филип Моррис» и «Тедис…
Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, - исследование

Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, - исследование
В правительстве анонсировали реформу прожиточного минимума в Украине

В правительстве анонсировали реформу прожиточного минимума в Украине
Мировые цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть выросли
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до вторника

НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до вторника
Курс доллара на межбанке упал до уровня 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке упал до уровня 24,50 гривен
Глава &quot;Нафтогаза&quot; недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду

Глава "Нафтогаза" недоумевает по поводу решения властей в регионах включить…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Просто и комфортно: Натали Портман показала стильный осенний casual-образ

Просто и комфортно: Натали Портман показала стильный осенний casual-образ
На Донбассе разоблачили новую мошенническую схему боевиков ОРДЛО

На Донбассе разоблачили новую мошенническую схему боевиков ОРДЛО
МЮ готовит космическую сумму на покупку одноклубника Ярмоленко

МЮ готовит космическую сумму на покупку одноклубника Ярмоленко
Штаты серьезно задолжали ООН - заявление МИД РФ

Штаты серьезно задолжали ООН - заявление МИД РФ
На Ровенщине супруги обменялась ударами: он ее кулаком, а она ему ножом в спину

На Ровенщине супруги обменялась ударами: он ее кулаком, а она…
Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с &quot;депутатами&quot; от Крыма

Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с "депутатами" от…
НБУ: Переговоры с МВФ приостановлены из-за ситуации с ПриватБанком

НБУ: Переговоры с МВФ приостановлены из-за ситуации с ПриватБанком
Расследование NYT: Россия бомбила гражданские больницы в Сирии

Расследование NYT: Россия бомбила гражданские больницы в Сирии
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.