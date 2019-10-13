Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия допускает, что стоимость восстановления опустошенного войной Донбасса может превышать 50 млрд долларов. По его словам, у Украины таких средств нет, их придется где-то доставать. Такое заявление Арахамия сделал в интервью «Левому берегу». «Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше», – отметил парламентарий. При этом Арахамия указал, что вопрос о финансировании – «правильный, но преждевременный». Искать источники финансирования нужно будет после возвращения контроля над территориями. «Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: “Все, забирайте Донбасс”. Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать. Вы сейчас можете провести политические переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если на столе нет реалистичного плана? Невозможно», – заявил глава фракции СН. По его словам, когда появятся предпосылки для улучшения ситуации, к решению вопроса привлекут группу экспертов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новом законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будет идти речь об их автономии.