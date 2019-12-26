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Арахамия заявил, что его раздражают "нечестные методы борьбы" со "Слугой народа"

Арахамия заявил, что его раздражают "нечестные методы борьбы" со "Слугой народа" (3 новости)

«Главу парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамию раздражают нечестные методы борьбы с депутатами от Слуги народа»

Оппозиция в Верховной Раде ведет "нечестные методы борьбы" с депутатами Слуги народа, пытаясь "втянуть в какие-то скандалы". Так считает глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия, его цитирует НВ.

"Оппозиция, вместо того чтобы предлагать альтернативу или указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашается со всем, что мы предлагаем", - посетовал нардеп.

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Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…

Тем не менее, полагает Арахамия, в целом нынешняя Рада работает лучше предыдущих созывов, так как "мы не пропустили ни одного рабочего дня, и наш турборежим, как был запущен 29 августа, так и не выключался".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  26.12.19, 10:28 Парламентская оппозиция, вместо того чтобы указывать на ошибки или предлагать альтернативы, "в большинстве случаев просто не соглашается" со всем, что делает фракция "Слуга народа", заявил ее…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.19, 11:00 Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию раздражают нечестные методы борьбы с депутатами от "Слуги народа".
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