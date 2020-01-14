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ForUm ForUm · · Обновлено в 14:40
· Работа · Законопроект
Арахамия: «Земля» может заблокировать парламент

Арахамия: «Земля» может заблокировать парламент (6 новостей)

«Законопроект о рынке земли вызвал в Украине массу конфликтов и протестов»

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предполагает, что рассмотрение во втором чтении законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения может заблокировать работу Верховной Рады на несколько месяцев.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, сообщает Укринформ.

«Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти в землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент», - отметил Арахамия.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 12:37 Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что рассмотрение во втором чтении законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения может заблокировать работу Верховной…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.01.20, 14:40 Глава фракции "Слуга народа" анонсировал внеочередное заседание Рады для голосования законопроекта о децентрализации
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