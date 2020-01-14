Арахамия: «Земля» может заблокировать парламент (6 новостей) «Законопроект о рынке земли вызвал в Украине массу конфликтов и протестов»

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предполагает, что рассмотрение во втором чтении законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения может заблокировать работу Верховной Рады на несколько месяцев.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, сообщает Укринформ.

«Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти в землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент», - отметил Арахамия.

Сработала защита - Южно-Украинская АЭС отключила третий блок

Обновлено в 14:27 На этой пленарной неделе Верховная Рада не будет рассматривать законопроект №2178-10 по рынку земли. Об этом в кулуарах парламента сообщил замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, пишет Интерфакс-Украина. "Не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по…

Обновлено в 14:40 Глава фракции "Слуга народа" анонсировал внеочередное заседание Рады для голосования законопроекта о децентрализации