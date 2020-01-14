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Арестовали имущество судостроительного завода миллиардера Новинского

Арестовали имущество судостроительного завода миллиардера Новинского (5 новостей)

«Прокуратура добилась ареста целостного имущественного комплекса завода Океан с целью его сохранности»

Печерским районным судом Киева в уголовном производстве наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В ОГП отмечают, что прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях относительно искусственного доведения до банкротства и незаконных сделках с имуществом предприятия.

ФОТО К НОВОСТИ: «Арестовали имущество судостроительного завода миллиардера Новинского»
Фото Суд арестовал имущество николаевского судостроительного завода
Фото Суд арестовал имущество николаевского завода Океан
Фото Арестовали имущество судостроительного завода миллиардера Новинского
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.20, 11:29 Печерским районным судом Киева наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан".
Телеграф Телеграф  ·  14.01.20, 12:47 Прокуратура добилась ареста целостного имущественного комплекса завода "Океан" с целью его сохранности.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.01.20, 12:59 Арестовали имущество целостного имущественного комплекса ПАО Николаевский судостроительный завод Океан. Такое решение принял Печерский районный суд Киева. Прокуратура работает, чтобы привлечь к уголовной…
Факты Факты  ·  14.01.20, 13:40 Принимаются меры для привлечения к уголовной ответственности всех, кто доводил предприятие до банкротства
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