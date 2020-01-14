Арестовали имущество судостроительного завода миллиардера Новинского

Печерским районным судом Киева в уголовном производстве наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В ОГП отмечают, что прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях относительно искусственного доведения до банкротства и незаконных сделках с имуществом предприятия.