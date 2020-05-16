Арестован спонсор геноцида в Руанде, которого разыскивали 25 лет (3 новости) «Фелисьен Кабуга является одним из важнейших фигурантов в Международном трибунале по Руанде. Его обвиняют в создании формирований, причастных к истреблению…»

Во Франции задержали 84-летнего бизнесмена и политика Фелисьена Кабугу, которого международный трибунал ООН разыскивал 26 лет. Кабугу обвиняют в причастности к геноциду народа тутси в Руанде. Как указано в информационном бюллетене Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов ООН, мужчину задержали в субботу, 16 мая.

Главный прокурор Серж Браммерц заявил, что арест Кабуги, которого считают одним из главных спонсоров геноцида, является "напоминанием о том, что виновные могут быть привлечены к ответственности даже через 26 лет после совершения преступлений".

Кабуга 26 лет скрывался от правосудия и жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. Его задержали в Париже, подробности не сообщаются.

Международный трибунал ООН по Руанде в 1997 году обвинил Кабугу сразу по семи пунктам: в геноциде, соучастии в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида, попытке совершить геноцид, а также заговоре с целью совершения геноцида, преследовании и истреблении населения.

Фелисьен Кабуга - родственник бывшего министра планирования Руанды Огюстена Нгирабатваре, который также был осужден и приговорен к 35 годам тюрьмы. В 2011 году Кабуга попал в список десяти самых опасных в мире преступников, которых разыскивает ФБР, причем за информацию о нем объявили награду в пять миллионов долларов.

А тем временем Украина пожаловалась в ООН на действия России. Постоянное представительство Украины в ООН заявило о систематических нарушениях Россией Минских договоренностей на Донбассе, а также мирных инициатив генерального секретаря Организации в период пандемии.

Ранее заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло выразила обеспокоенность, что из-за отсутствия твердой политической воли у всех сторон на Донбассе происходит эскалация конфликта.

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