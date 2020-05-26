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Археологи обнаружили 2000-летний кувшин с неизвестной жидкостью

Археологи обнаружили 2000-летний кувшин с неизвестной жидкостью (3 новости)

«Декоративные элементы кувшина — гусиные голова и шейка, внутри оказалась неизвестная жидкость»

В китайской гробнице археологи нашли кувшин с 2000-летней историей.

Несмотря на возраст, в нем сохранилось три литра неизвестной жидкости, передает FaceNews.ua.В городе Саньмэнься провинции Хэнань археологи провели раскопки, в ходе которых обнаружили в древнем захоронении сосуд возрастом около 2 тыс. лет. Специалисты полагают, что гробницу возвели в период сменяемости династии Цинь на Западную Хань, то есть между 221 годами до н. э. и 8 годами н. э.Особенно у ученых вызвало интерес оформление находки: на кувшин нанесена фигура головы гуся с шеей. По словам археолога Чжу Сяодун, рисунок может означать заселение местности лебедями в те времена. Кроме этого, в захоронении находились также плошка, котел из бронзы и мечи, сделанные из нефрита и железа. По догадкам экспертов, все артефакты принадлежали чиновнику низкой степени, который носил определенный титул.Обнаруженный кувшин содержал в себе около трех литров неизвестной жидкости желто-коричневого оттенка, в которой оседают примеси. На д...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 05:48 В китайском городе Саньмэнься археологи обнаружили кувшин возрастом свыше двух тысяч лет. Внутри сосуда оказалась неизвестная желто-коричневая жидкость. Сейчас химики изучают ее состав. Об этом сообщает Синьхуа.…
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 09:26 Декоративные элементы кувшина — гусиные голова и шейка, внутри оказалась неизвестная жидкость.
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