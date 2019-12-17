Архиепископ Климент приостановил голодовку

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент призвал Министерство иностранных дел Украины выступить с официальным заявлением к России из-за ситуации с нарушением прав верующих ПЦУ в аннексирована Крыму.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве 17 декабря, сообщает Крим.Реалии.

«Отдельно обращаюсь в МИД. Такое ощущение, что украинское общество не существует, что украинская православная община вообще находится вне правового поля Украины. Поэтому я просил бы ... Я знаю, что Министерство ветеранов и оккупированных территорий подготовило определенный письмо, которое было отправлено министру иностранных дел (Вадиму Пристайко - ред.). И я надеюсь, что глава МИД подпишет это письмо и выступит с официальным заявлением, нотой протеста к России», - сказал архиепископ Климент.

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МИД пока не комментировало обращение Климента.