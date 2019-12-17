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Архиепископ Климент приостановил голодовку

Архиепископ Климент приостановил голодовку (5 новостей)

«Климент просит президента и правительство защитить украинцев в оккупации от религиозных притеснений»

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент призвал Министерство иностранных дел Украины выступить с официальным заявлением к России из-за ситуации с нарушением прав верующих ПЦУ в аннексирована Крыму.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве 17 декабря, сообщает Крим.Реалии.

«Отдельно обращаюсь в МИД. Такое ощущение, что украинское общество не существует, что украинская православная община вообще находится вне правового поля Украины. Поэтому я просил бы ... Я знаю, что Министерство ветеранов и оккупированных территорий подготовило определенный письмо, которое было отправлено министру иностранных дел (Вадиму Пристайко - ред.). И я надеюсь, что глава МИД подпишет это письмо и выступит с официальным заявлением, нотой протеста к России», - сказал архиепископ Климент.

Зеленский дал интервью российскому каналу
Зеленский дал интервью российскому каналу "Россия-1"

МИД пока не комментировало обращение Климента.

ФОТО К НОВОСТИ: «Архиепископ Климент приостановил голодовку»
Фото Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент прекратил голодовку
Фото Архиепископ Крымской епархии ПЦУ приостановил голодовку
Фото Архиепископ Климент приостановил голодовку
Фото Архиепископ Климент призвал МИД Украины выступить с нотой протеста к России
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РБК Украина РБК Украина  ·  17.12.19, 15:04 Архиепископ Крымской епархии ​Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент приостановил голодовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".Как сообщается, 15 декабря митрополит Епифаний…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.12.19, 16:37 Климент просит президента и правительство защитить украинцев в оккупации от религиозных притеснений.
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