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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:31
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Армия Асада захватила стратегически важный город в Идлибе

Армия Асада захватила стратегически важный город в Идлибе (5 новостей)

«Он является воротами к южной части провинции»

Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне заявили, что захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад.

В боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон, сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары.

В радикальном движении "Хезболла" этот город назвали воротами в южной части провинции Идлиб. Неподалеку от Аль-Хобейта расположен крупный город Хан-Шейхун.

В американском городе Дейтон произошла стрельба, есть погибшие
В американском городе Дейтон произошла стрельба, есть погибшие

Обновлено в 18:31 В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне заявили, что захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад.

Обновлено в 19:31 Интересы Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносила по повстанцам артиллерийских и авиаударов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Армия Асада захватила стратегически важный город в Идлибе»
Фото Сирия: Армия Асада захватила стратегически важный город
Фото Сирийская армия захватила стратегически важный город в провинции Идлиб
Фото Армия Асада захватила стратегически важный город Аль-Хобейт
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.08.19, 16:42 Он является воротами к южной части провинции.
Телеграф Телеграф  ·  11.08.19, 17:16 Армия Асада захватила стратегически важный город в провинции Идлиб.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.08.19, 17:55 Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы. Об этом сообщает Deutsche Welle.Захват Аль-Хобейта стал самым значительным…
Газета День Газета День  ·  11.08.19, 19:31 Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, передает DW. Интересы…
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