Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне заявили, что захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад.

В боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон, сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары.

В радикальном движении "Хезболла" этот город назвали воротами в южной части провинции Идлиб. Неподалеку от Аль-Хобейта расположен крупный город Хан-Шейхун.

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Обновлено в 18:31 В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне заявили, что захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад.

Обновлено в 19:31 Интересы Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносила по повстанцам артиллерийских и авиаударов.