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"Армия, мова, вера" принадлежат не только Порошенко, – Зеленский

"Армия, мова, вера" принадлежат не только Порошенко, – Зеленский (4 новости)

«При этом оппонент действующего главы государства подчеркнул, что Порошенко почему-то все эти достижения присвоил себе одному»

В ходе дебатов на НСК Олимпийский кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что защита украинского языка, укрепление армии, безвизовый режим с Евросоюзом и томос об автокефалии ПЦУ – заслуга не только президента Петра Порошенко.

Зеленский упрекнул президента в том, что он якобы все эти достижения "записал только себе".

"У Петра Алексеевича было много достижений: безвиз, томос, мова, армия. Все, что вы писали на билбордах. Но вы знаете, мне кажется, почему-то, все эти достижения, вы записали только себе. Я не понимаю, почему. Это тоже ваша победа - я понимаю. Но украинский язык был до вас. Безвиз - победа, но победа не только ваша, а победа украинских дипломатов, диаспоры - до того, как вы стали президентом. Томос - победа для Украины. Но это победа, прежде всего, Филарета, который боролся за это еще до того, как вы стали президентом, или были прихожанином Московского патриархата. И армия. Это подвиг воинов. Волонтеров. Народа", - сказал Зеленский.

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Ранее Зеленский ответил на упрек президента в том, что он уклонялся от военной службы: "Я публичный человек. Меня не могли найти и дать в руки повестку?".

Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн

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Фокус Фокус  ·  19.04.19, 20:17 Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что достижения Петра Порошенко принадлежат не только ему. "У Петра Порошенко было много достижений: безвиз, томос, язык, армия – все, что вы…
Униан Униан  ·  19.04.19, 20:55 При этом оппонент действующего главы государства подчеркнул, что Порошенко почему-то все эти достижения присвоил себе одному.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 21:02 В ходе дебатов на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу того, что действующий глава государства Петр Порошенко присвоил себе все достижения…
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