Армия РФ способна за час начать наступление на Украину - Муженко (3 новости) «Война в Донбассе может стать полномасштабной в течении часа. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко. Особенность российско-украинской войны…»

Особенность российско-украинской войны заключается в том, что на протяжении всего часа она может превратиться в полномасштабный конфликт с привлечением сухопутных, морских и авиационных сил.

Этому способствует дислокация войск РФ, расположенных вдоль украинско–российской границы, в оккупированном Крыму и даже в Беларуси. То есть российская армия без особой подготовки может начать активные боевые действия. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко в интервью "Фактам".

По нашим расчетам и по расчетам НАТО, подразделения российской армии на 70% готовы к ведению боев. Если в Украине возникнет хаос, тогда наступит благоприятное время, чтобы такие действия предпринять, – отметил Муженко.

По его словам, интересы Российской Федерации намного масштабнее, чем захват Крыма и части Донбасса. Россия пытается восстановить территорию бывшего Советского Союза, стать глобальным игроком в геополитике. И на пути реализации этих амбиций у них стоит Украина.

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Кроме того, Муженко добавляет, что России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности.

"У нас есть предприятия, которые поставляли узлы, агрегаты, системы вооружения для советской, а затем и российской армии. России их сейчас не хватает, с этим и связано некоторое торможение программ перевооружения их вооруженных сил. Речь идет о ракетных системах, силовых установках, двигателях для кораблей и вертолетов соответствующих классов, которые производятся у нас. Так что у них есть ряд серьезных мотиваций для действий наступательного агрессивного характера", – добавил он.

Что известно о войне на Донбассе? Военный конфликт на Востоке Украины начался, когда российские отряды вторглись в апреле 2014 года на территорию Донбасса. Это произошло после захвата Крыма Россией и провозглашения суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР". Несмотря на многочисленные доказательства причастности России к войне, официально государство-агрессор не признает факта вторжения в Украину. По предварительным подсчетам, за 5 лет войны в Донбассе погибли почти три тысячи украинских военнослужащих. В последнее время военные ВСУ могут похвастаться успешной ликвидацией вражеских позиций и техники оккупантов на Донбассе. Им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов. Кроме того, бойцы уничтожили склад боеприпасов оккупантов, который после удара феерично вспыхнул и сгорел дотла. В результате удара также погибли два боевика. Карта оккупированных Россией территорий на Донбассе