"Арсенал" – "Челси": Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

В столице Англии в матче Премьер-лиги сошлись местные "Арсенал" и "Челси".

"Канониры" открыли счет в матче после шикарного удара Обамяенга головой. "Арсенал" смотрелся неплохо, но на последних минутах упустил преимущество после ошибки Лено на выходе при подаче. А вскоре после этого еще одна контратака "Челси", которую завершил точным ударом Абрахам, уже сделала счет на табло в пользу "синих".

29 декабря, 16:00Лондон, "Эмирейтс"Чемпионат Англии, 20 тур"Арсенал" – "Челси" 1:2Гол: Обамеянг, 13 – Жоржиньо, 83, Абрахам, 87"Арсенал": Лено, Мэйтленд-Найлз, Чемберс (Мустафи, 23), Луис, Сака, Торрейра, Гендузи, Нельсон, Озил (Уиллок, 76), Обамеянг, Ляказетт."Челси": Аррисабалага, Рюдигер, Томори (Лемпти, 59), Зума, Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Хадсон-Одои, 70), Эмерсон (Жоржиньо, 34), Виллиан, Маунт, Абрахам.

Финальный свисток

Как проходит обмен пленными: интересные детали

87 мин. ГОЛ!!! АБРАХАМ!!! Контратака Челси завершилась прострелом Виллиана, рывком Абрахама и точным ударом под Лено!

83 мин. ГОЛ!!! ЖОРЖИНЬО!!! Маунт подавал штрафной с левого фланга, Лено промахивается мимо мяча и тот влетает в ворота!

79 мин. Уиллок пробил с линии штрафной - мяч пролетел рядом со штангой.

76 мин. Уиллок вышел вместо Озила.

70 мин. Хадсон-Одои выходит вместо Ковачича.

59 мин. Лемпти вышел вместо Томори.

55 мин. Жоржиньо грубо уложил на газон Ляказетта - желтая карточка.

Перерыв

34 мин. Лэмпард в игре – Жоржиньо вышел вместо Эмерсона.

33 мин. Рюдигер тоже записал на свой счет горчичник.

30 мин. И тут же Канте сбивает Торрейру - еще одна желтая.

30 мин. Маунт грубо сыграл в центре поля - желтая карточка.

23 мин. Чамберс не может продолжить игру. Выходит Мустафи.

13 мин. ГОЛ!!! ОБАМЕЯНГ!!! После подачи углового Ляказетт головой скинул к воротам, где Обамеянг также головой пробил Лено!

10 мин. Гендузи сбил Виллиана на входе в свою штрафную справа – желтая карточка.

6 мин. Луис неплохо пробивал с штрафного недалеко от штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Лено.

Начали!

Добрый вечер, друзья. Смотрим сегодня английский футбол!

Команда Френка Лэмпарда после половины сезона в Премьер-лиге идет на четвертом месте. До третьих "горожан" 6 очков, а вот от конкуренты находятся в зоне трех очков. Так что, терять очки "синим" сейчас не актуально – нужно пройти этот сложный отрезок чемпионата с минимальным количеством потерь. А проблемы "Арсенала" позволяют расчитывать на положительный результат в сегодняшнем поединке.

"Канониры" расположились на непривычном 12 месте. В 12 последних матчах "Арсеналу" удалось выиграть лишь раз – у "Вест Хэма". Но сейчас у команды сменился тренер, испанца Унаи Эмери сменил Микель Артета, которому еще предстоится доказывать собственную самостоятельность.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета:

"Мы играем для болельщиков. От нас многого ждут, и мы должны давать им эту радость. Мы должны делать жизнь наших болельщиков лучше. Это прои

Обновлено в 18:22 Победные голы "синие" забили в последние десять минут матча.

Обновлено в 19:51 Фрагменты встречи АПЛ