"Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ в Баку (3 новости) «Команды-финалисты футбольного турнира Лиги Европы планируют отказаться от части выделенных им билетов. Об этом сообщает The Times.Арсенал и Челси вернут…»

Команды финалисты Лиги Европы планируют отказаться от части выделенных им билетов.

"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.

Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов, что составляет менее 10% от вместимости стадиона, на котором пройдет финал, – решение принято из-за малой пропускной способности аэропорта в Баку.

Спонсоры УЕФА, которым выделили 2000 билетов, столкнулись с аналогичными проблемами.

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Стоимость и ограниченная доступность авиарейсов, время перелета, проблемы с визами и позднее начала матча (в 23:00 по местному времени) – среди главных причин, по которым болельщики отказываются от поездки.

Билеты, которые вернут английские клубы и спонсоры, выставят на продажу, их смогут приобрести местные болельщики. На данный момент в Азербайджане продано 23 000 билетов. Как отмечает издание, неизвестно, будет ли спрос на дополнительные билеты.