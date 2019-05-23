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"Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ в Баку

"Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ в Баку (3 новости)

«Команды-финалисты футбольного турнира Лиги Европы планируют отказаться от части выделенных им билетов. Об этом сообщает The Times.Арсенал и Челси вернут…»

Команды финалисты Лиги Европы планируют отказаться от части выделенных им билетов.

"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.

Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов, что составляет менее 10% от вместимости стадиона, на котором пройдет финал, – решение принято из-за малой пропускной способности аэропорта в Баку.

Спонсоры УЕФА, которым выделили 2000 билетов, столкнулись с аналогичными проблемами.

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Стоимость и ограниченная доступность авиарейсов, время перелета, проблемы с визами и позднее начала матча (в 23:00 по местному времени) – среди главных причин, по которым болельщики отказываются от поездки.

Билеты, которые вернут английские клубы и спонсоры, выставят на продажу, их смогут приобрести местные болельщики. На данный момент в Азербайджане продано 23 000 билетов. Как отмечает издание, неизвестно, будет ли спрос на дополнительные билеты.

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РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.19, 09:31 Финалисты Лиги Европы-2018/19 лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тысяч билетов на решающий матч, который состоится в Баку. Об этом сообщает The Times.Как отмечается, клубы не смогли реализовать…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.05.19, 11:55 Команды-финалисты футбольного турнира Лиги Европы планируют отказаться от части выделенных им билетов. Об этом сообщает The Times."Арсенал" и "Челси" вернут более 6000 билетов в общей сложности.Всего…
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