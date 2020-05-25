  1. Главная
  2. Новости
  3. «Арсенал» намерен подписать Коутиньо
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Академия
«Арсенал» намерен подписать Коутиньо

«Арсенал» намерен подписать Коутиньо (4 новости)

«Каталонцы снизили цену на форварда»

Руководитель Академии "Барселоны" в Москве Хорхе Гратакос рассказал, что Евгений Коноплянка был на прицеле в каталонского клуба.

По словам Гратакоса, в первом своем сезоне в "Севилье" Евгений Коноплянка показал качественный футбол и заинтересовал больше именитые клубы.

"Первый сезон у Жени в Европе получился очень хорошим. Вспомните его выступления против" Манчестер Сити "в Лиге чемпионов и против" Реала "в чемпионате Испании, когда он один в один оставлял позади себя Данило. Коноплянка тоже забивал за" Севилью "и в Суперкубка УЕФА. После его дебюта в Европе много клубов были удивлены игрой украинца.

У Жени были свои преимущества - игра один в один на ограниченном пространстве, к тому же он не боялся брать на себя инициативу, не боялся быть героем эпизодов.

Меня не покидает ощущение, что если бы Женя продолжил играть в Испании, то сделал бы значительный скачок в своем развитии. В конце концов, это игрок, который обладает отличным набором футбольных качеств. Однажды предложил "Барселоне" обратить внимание на Коноплянку. Можно сказать, что тогда он был на повестке дня клуба из столицы Каталонии ", - сказал Гратакос в интервью Sportarena.

ФОТО К НОВОСТИ: ««Арсенал» намерен подписать Коутиньо»
Фото Барселона готова продать Дембеле за 42 млн евро
Фото Арсенал готов купить Коутиньо
Фото "Барселона" могла подписать Коноплянку
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  25.05.20, 09:39 Каталонцы снизили цену на форварда
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.05.20, 10:40 Лондонцы включились в борьбу за бразильца
Sport.ua Sport.ua  ·  25.05.20, 11:45 Лондонский клуб сделал запрос по поводу трансфера бразильца
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Запуск метро в Днепре: когда и при каких условиях заработает

Запуск метро в Днепре: когда и при каких условиях заработает
Подбежали со спины и били по голове: перед входом в Институт рака напали на врача

Подбежали со спины и били по голове: перед входом в…
Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в воровстве - СМИ

Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в воровстве - СМИ
В Украину вернулись семеро освобожденных из плена моряков

В Украину вернулись семеро освобожденных из плена моряков
Toyota расширяет географию Corolla универсал

Toyota расширяет географию Corolla универсал
Начат прием заказов на кроссовер нового Toyota Highlander

Начат прием заказов на кроссовер нового Toyota Highlander
Манчестер Юнайтед ведет переговоры о подписании Рабьо

Манчестер Юнайтед ведет переговоры о подписании Рабьо
Получить «права» и «техпаспорт» можно только в сервисных центрах МВД. По почте – нет

Получить «права» и «техпаспорт» можно только в сервисных центрах МВД.…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.