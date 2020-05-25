«Арсенал» намерен подписать Коутиньо

Руководитель Академии "Барселоны" в Москве Хорхе Гратакос рассказал, что Евгений Коноплянка был на прицеле в каталонского клуба.

По словам Гратакоса, в первом своем сезоне в "Севилье" Евгений Коноплянка показал качественный футбол и заинтересовал больше именитые клубы.

"Первый сезон у Жени в Европе получился очень хорошим. Вспомните его выступления против" Манчестер Сити "в Лиге чемпионов и против" Реала "в чемпионате Испании, когда он один в один оставлял позади себя Данило. Коноплянка тоже забивал за" Севилью "и в Суперкубка УЕФА. После его дебюта в Европе много клубов были удивлены игрой украинца.

У Жени были свои преимущества - игра один в один на ограниченном пространстве, к тому же он не боялся брать на себя инициативу, не боялся быть героем эпизодов.

Меня не покидает ощущение, что если бы Женя продолжил играть в Испании, то сделал бы значительный скачок в своем развитии. В конце концов, это игрок, который обладает отличным набором футбольных качеств. Однажды предложил "Барселоне" обратить внимание на Коноплянку. Можно сказать, что тогда он был на повестке дня клуба из столицы Каталонии ", - сказал Гратакос в интервью Sportarena.