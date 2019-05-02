  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Арсенал - Валенсия: анонс матча
Спорт
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Лига Европы · Матч · Стадион · Онлайн · Натуральный камень · Украшения · Чорнобильці
Арсенал - Валенсия: анонс матча

Арсенал - Валенсия: анонс матча (4 новости)

«2 мая Арсенал примет Валенсию, а Челси сыграет в гостях у Айнтрахта»

В четверг Арсенал продолжит свою борьбу в Лиге Европы. Матч против Валенсии пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Начало - в 22.00. Ответный поединок команд пройдет в четверг 9 мая. Korrespondent.net будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Арсенал - Валенсия. Арсенал во второй раз подряд добрался до 1/2 финала Лиги Европы - год назад лондонцы проиграли мадридскому Атлетико, а теперь попробуют не допустить прошлогодней неудачи в противостоянии с Валенсией. Арсенал уверенно прошел групповой этап, а потом не прикладывая усилий выбил в плей-офф БАТЭ и Ренн, и лишь в 1/4 финала лондонцам попался серьезный соперник в лице Наполи, но и он был обыгран с общим счетом 3:0. Валенсия попала в Лигу Европы, вылетев из Лиги чемпионов, где на групповом этапе уступила МЮ и Ювентусу. Уже в плей-офф Лиги Европы были обыграны Селтик, Краснодар и Вильяреал. Арсенал - Валенсия онлайн / фото: iSport.ua Последние игры Арсенал 28.04.19 Лестер - Арсенал - 3:0 24.04.19 Вулверхэмптон - Арсенал - 3:1 21.04.19 Арсенал - Кристал Пэлас - 2:3 18.04.19 Наполи - Арсенал - 0:1 15.04.19 Уотфорд - Арсенал - 0:1 Последние игры Валенсия 28.04.19 Валенсия - Эйбар - 0:1 24.04.19 Атлетико - Валенсия - 3:2 21.04.19 Бетис - Валенсия - 1:2 18.04.19 Валенсия - Вильярреал - 2:0 14.04.19 Валенсия - Леванте - 3:1 Очные встречи 08.08.09 Валенсия - Арсенал - 2:0 19.03.03 Валенсия - Арсенал - 2:1 10.12.02 Арсенал - Валенсия - 0:0 17.04.01 Валенсия - Арсенал - 1:0 04.04.01 Арсенал - Валенсия - 2:1 Ориентировочные составы команд Смотреть Арсенал - Валенсия / фото: iSport.ua Арсенал: Лено - Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Косельни, Колашинац - Торрейра, Джака - Мхитарян, Ивоби - Ляказетт, Обамеянг. Валенсия: Нето - Диакаби, Паулиста, Ронкалья, Гайя - Торрес, Парехо, Васс, Гедеш - Родриго, Гамейро. Где смотреть прямую трансляцию Поединок Арсенал - Валенсия 2 мая, начиная с 22:00, покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1. Прогноз на матч Арсенал - Валенсия Онлайн - трансляция Арсенал - Валенсия / фото: ILoveValencia Согласно котировкам букмекеров, шансов на победу в этом матче больше у хозяев поля. Специалисты из William Hill установили котировки - 1.95 на победу англичан и 3.90 - на успех гостей. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 3.40. 

Эксперты PariMatch победу команды Арсенал оценили в 2,02, на Валенсию 4,00. На то, что матч закончится вничью - здесь принимают ставки на 3,45.

ФОТО К НОВОСТИ: «Арсенал - Валенсия: анонс матча»
Фото Арсенал - Валенсия. Онлайн матча Лиги Европы
Фото Арсенал - Валенсия: анонс матча
Фото Лига Европы: прогноз букмекеров и где смотреть матчи 1/2 финала
Фото Арсенал - Валенсия: где и когда смотреть полуфинал Лиги Европы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 12:09 Лондонский "Арсенал" на домашнем стадионе примет испанскую "Валенсию" в первом полуфинале Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитом…
Униан Униан  ·  02.05.19, 12:42 2 мая "Арсенал" примет "Валенсию", а "Челси" сыграет в гостях у "Айнтрахта".
Телеграф Телеграф  ·  02.05.19, 15:35 Сегодня, 2 мая, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы сезона 2018/2019.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Стали известны результаты обследования Икера Касильяса

Стали известны результаты обследования Икера Касильяса
&quot;Беспроигрышный вариант&quot;: Джошуа ждет решения Кличко

"Беспроигрышный вариант": Джошуа ждет решения Кличко
Шевченко трогательно поддержал легендарного Касильяса, который перенес инфаркт

Шевченко трогательно поддержал легендарного Касильяса, который перенес инфаркт
Барселона - Ливерпуль 0:0. Онлайн матча

Барселона - Ливерпуль 0:0. Онлайн матча
Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров

Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Икер Касильяс перенес инфаркт во время тренировки, его срочно госпитализировали

Икер Касильяс перенес инфаркт во время тренировки, его срочно госпитализировали
Олег Смалийчук официально покинул &quot;Карпаты&quot;

Олег Смалийчук официально покинул "Карпаты"
Стаховский пробился в четвертьфинал парного турнира в Сеуле

Стаховский пробился в четвертьфинал парного турнира в Сеуле
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам

Госстат обнародовал данные о задолженности по зарплатам
Миланские гранды нацелились на лидера &quot;Баварии&quot;

Миланские гранды нацелились на лидера "Баварии"
Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)

Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)
Нарвались. Известный паблик dtp.kiev.ua спровоцировал шквал критики провокационным постом о трагедии в Одессе

Нарвались. Известный паблик dtp.kiev.ua спровоцировал шквал критики провокационным постом о…
В Одессе на Куликовом поле завязались столкновения между проукраинскими активистами и их оппонентами

В Одессе на Куликовом поле завязались столкновения между проукраинскими активистами…
В России в массовой аварии пострадали пятеро детей, один из малышей погиб

В России в массовой аварии пострадали пятеро детей, один из…
Шестьсотка Месси и Роналду. Лео на 118 матчей опередил КриРо в достижении космического показателя

Шестьсотка Месси и Роналду. Лео на 118 матчей опередил КриРо…
Касильяс может не вернуться в футбол после инфаркта - СМИ

Касильяс может не вернуться в футбол после инфаркта - СМИ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.