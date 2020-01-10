  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится в мае
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Чемпион мира
Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится в мае

Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится в мае (6 новостей)

«Место проведения поединка - Нью-Йорк или Азия»

Василий Ломачено может провести бой против чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса в трех местах. Теофимо Лопес рассказал, что хочет драться в Нью-Йорке, но бой состоится в другом городе.

По словам Лопеса, именно Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке, поэтому бой может состояться в Лас-Вегасе, Дубае или где-то в Европе.

Хочу драться в Нью-Йорке. Это мой дом и Мекка бокса. Я считаю, что это отличное место для этого поединка. Но выбор места зависит не от меня.

Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке, поэтому поединок, вероятно, состоится в другом месте. Возможно, мы побьемся в Лас-Вегасе, Дубае или в Европе, – цитирует Лопеса ESPN.

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии завершил карьеру игрока
Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии завершил карьеру игрока

Ранее американец уже заявлял, что хочет встретиться с Ломаченко на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Лопес провел четыре боя в "Мэдисон Сквер Гарден" и все завершил досрочными победами.

Ломаченко провел на этой арене на бой меньше, но также выиграл свои встречи досрочно.

В 2016 году Василий нокаутировал Романа Мартинеса, в 2017-в – Гильермо Ригондо деклассировал. В мае 2018-го Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса.

Вероятно, что бой Ломаченко – Лопес состоится в апреле 2020 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится в мае»
Фото Ломаченко - Лопес: Арум назнал предварительную дату боя
Фото Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится в мае
Фото Чемпионский бой Ломаченко - Лопес пройдет в мае
Фото Боб АРУМ: «Бой Ломаченко и Лопеса состоится в мае»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  10.01.20, 10:47 Американец Теофимо Лопес говорит, что бой в Василием Ломаченко пройдет не в США. Об этом сообщает ESPN. "Хочу драться в Нью-Йорке. Это мой дом и Мекка бокса. Я считаю, что это замечательное место для…
Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 13:40 Место проведения поединка - Нью-Йорк или Азия.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.20, 13:50 Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арума рассказал детали организации поединка за абсолютное чемпионство в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. "Бой пройдет в мае либо на Madison…
Униан Униан  ·  10.01.20, 13:52 Промоутер Боб Арум заявил, что боксеры в следующем бою точно встретятся друг с другом.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  10.01.20, 13:56 Для обоих бойцов это будет следующий поединок
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится в мае

Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится в мае
Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро

Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро
Барселона - Атлетико 2:3 обзор полуфинала Суперкубка Испании

Барселона - Атлетико 2:3 обзор полуфинала Суперкубка Испании
Барселона - Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок Испании

Барселона - Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок Испании
Барселона – Атлетико: где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании

Барселона – Атлетико: где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании
Валенсия - Реал: где смотреть матч за Суперкубок Испании

Валенсия - Реал: где смотреть матч за Суперкубок Испании
Гвардиола: Манчестер Юнайтед способен на камбэк

Гвардиола: Манчестер Юнайтед способен на камбэк
&quot;Валенсия&quot; – &quot;Реал&quot;: Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании

"Валенсия" – "Реал": Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Политизация недопустима&quot;: у Порошенко потребовали независимого расследования авикатастрофы МАУ в Иране

"Политизация недопустима": у Порошенко потребовали независимого расследования авикатастрофы МАУ в…
Грета Тунберг раскритиковала Роджера Федерера

Грета Тунберг раскритиковала Роджера Федерера
Ликвидация УПЦ КП - Филарет отозвал свою подпись

Ликвидация УПЦ КП - Филарет отозвал свою подпись
Как Атлетико выбил Барселону в Суперкубке Испании (Фото)

Как Атлетико выбил Барселону в Суперкубке Испании (Фото)
&quot;Укрспирт&quot; на высоте: в компании побороли теневой оборот

"Укрспирт" на высоте: в компании побороли теневой оборот
&quot;Голос&quot; о трагедии самолета МАУ: Защита украинских граждан - задание украинских институций

"Голос" о трагедии самолета МАУ: Защита украинских граждан - задание…
Ломаченко показал движение Майкла Джексона (Видео)

Ломаченко показал движение Майкла Джексона (Видео)
В Каменском ожидается туман и гололедица

В Каменском ожидается туман и гололедица
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.