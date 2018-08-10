Ассанж намерен дать показания в Сенате США (4 новости) «Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассматривает возможность дать показания перед Сенатом США по делу вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году.…»

Основатель международной разоблачительной платформы WikiLeaks интернет-журналист Джулиан Ассанж, который уже шесть лет скрывается от американского правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, рассматривает возможность свидетельствовать перед Сенатом США относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом заявила адвокат Ассанжа в четверг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По информации WikiLeaks, комитет Сената США по вопросам разведки попросил Ассанжа рассмотреть возможность лично свидетельствовать в закрытом слушании относительно того, помогала ли Москва Дональду Трампу выиграть выборы. "Мы серьезно рассматриваем предложение, однако следует удостовериться, что безопасность Ассанжа будет гарантирована", - говорится в заявлении его адвокат Дженнифер Робинсон.

29 декабря США решили выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть 2 дипломатические учреждения России в США. Также Минфин США ввел санкции против российских чиновников и хакеров, причастных к хакерским атакам. Перед этим на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США (US-CERT) был опубликован отчет о кибератаки России.

В Госдепе США назвали цель введения новых санкций против России

В июне 2017 СМИ опубликовали секретный доклад АНБ о вмешательстве РФ в выборы в США.