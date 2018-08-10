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Ассанж намерен дать показания в Сенате США

Ассанж намерен дать показания в Сенате США (4 новости)

«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассматривает возможность дать показания перед Сенатом США по делу вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году.…»

Основатель международной разоблачительной платформы WikiLeaks интернет-журналист Джулиан Ассанж, который уже шесть лет скрывается от американского правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, рассматривает возможность свидетельствовать перед Сенатом США относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом заявила адвокат Ассанжа в четверг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По информации WikiLeaks, комитет Сената США по вопросам разведки попросил Ассанжа рассмотреть возможность лично свидетельствовать в закрытом слушании относительно того, помогала ли Москва Дональду Трампу выиграть выборы. "Мы серьезно рассматриваем предложение, однако следует удостовериться, что безопасность Ассанжа будет гарантирована", - говорится в заявлении его адвокат Дженнифер Робинсон.

29 декабря США решили выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть 2 дипломатические учреждения России в США. Также Минфин США ввел санкции против российских чиновников и хакеров, причастных к хакерским атакам. Перед этим на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США (US-CERT) был опубликован отчет о кибератаки России.

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Фокус Фокус  ·  10.08.18, 09:53 Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассматривает возможность дать показания перед Сенатом США по делу вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.…
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