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Ассоциация анестезиологов раскритиковала отечественные "аппараты ИВЛ" (5 новостей) «Анестезиологи просят Зеленского не тратить государственные деньги на сомнительные изобретения»

Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные разработки аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в открытом письме ассоциации к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров.

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"В последнее время многие "инженеры" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного мешка "Амбу" — отмечается в письме.

Однако вентиляция мешком Амбу возможна лишь на короткое время при реанимации пациента с остановкой дыхания, отмечают в ассоциации.

Некоторые из этих разработок специалисты называют "аппаратами-убийцами", говорится в письме.

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