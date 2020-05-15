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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 01:00
· Ассоциация · Искусственная вентиляция
Ассоциация анестезиологов раскритиковала отечественные "аппараты ИВЛ"

Ассоциация анестезиологов раскритиковала отечественные "аппараты ИВЛ" (5 новостей)

«Анестезиологи просят Зеленского не тратить государственные деньги на сомнительные изобретения»

Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные разработки аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в открытом письме ассоциации к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров.

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"В последнее время многие "инженеры" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного мешка "Амбу" — отмечается в письме.

Однако вентиляция мешком Амбу возможна лишь на короткое время при реанимации пациента с остановкой дыхания, отмечают в ассоциации.

Некоторые из этих разработок специалисты называют "аппаратами-убийцами", говорится в письме.

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Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, прекратить спек...

Обновлено в 23:16 "В последнее время многие "инженеры" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного мешка "Амбу". Однако любой анестезиолог…

Обновлено в 01:00 Соответственно, врачи-анестезиологи Украины требуют:

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Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 22:58 Ассоциация анестезиологов Украины в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому, правительству и парламенту раскритиковала украинские разработки аппаратов искусственной вентиляции легких.
Гордон Гордон  ·  15.05.20, 23:16 Вентиляция "мешком Амбу" возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания, заявили в Ассоциации анестезиологов Украины.Ассоциация анестезиологов…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  16.05.20, 01:00 Ассоциация анестезиологов Украины в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому, правительству и парламенту раскритиковала украинские разработки аппаратов искусственной вентиляции легких.…
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