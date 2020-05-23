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Астрономи виявили в Сонячній системі новий вид загадкових космічних тіл

Астрономи виявили в Сонячній системі новий вид загадкових космічних тіл (3 новости)

«Астрономы обнаружили в Солнечной системе новый вид загадочных космических тел. Об этом сообщает издание Phys.org. Отмечается, что космическое тело обнаружила…»

Астрономы обнаружили в Солнечной системе новый вид загадочных космических тел, передает FaceNews.ua.Космическое тело обнаружила система предупреждения опасного сближения Земли с астероидами ATLAS.

Им оказался троянский астероид LD2. Впервые его заметили в Солнечной системе в 2019 году. При этом астероид прошел позади Солнца, а в апреле 2020 года вновь появился в поле зрения.Астероид называют троянским поскольку он демонстрирует признаки кометы - у него имеется кометный хвост. LD2 перемещается по орбите аналогичной Юпитеру и все время находится на одинаковом расстоянии от планеты, в точке Лагранжа.Астероид движется в составе облака астероидов впереди Юпитера. После прохождения за Солнцем, он сохранил свойства кометы.Фото: University of Hawaii at ManoaУченые отмечают, что большинство троянских астероидов были захвачены в данной области космоса миллиарды лет назад, и поверхностный лед с них испарился. Также рассматривается версия, что Юпитер мог захватить астероид-комету недавно.LD2 может...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Прямий Прямий  ·  23.05.20, 01:30 Астрономы обнаружили в Солнечной системе новый вид загадочных космических тел. Об этом сообщает издание Phys.org. Отмечается, что космическое тело обнаружила система предупреждения опасного сближения…
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