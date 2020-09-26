«Аталанта» готова продать Малиновского лишь в одном случае

Футбольный агент Сергей Серебренников оценил сезон Руслана Малиновского в "Аталанте", а также заверил, что руководство клуба из Бергамо не собирается продавать его. Сообщает sport.ua

"Сезон Малиновского оцениваю на отлично. Быстро адаптировался в команде, язык выучил. От потенциально сильного игрока стал основной единицей обоймы Гасперини. Сам Гасперини подчеркивал, что Руслан - тот игрок, с помощью которого игра может меняться. Продаст ли "Аталанта" Малиновского? Потенциально, если принесут в клуб сумасшедшие деньги - клуб готов продать футболиста. Звонили несколько клубов и спрашивали, готова ли "Аталанта" рассмотреть какие-то предложения, я поинтересовался у президента. Он сказал, что они не хотят подавать Руслана", - сказал Серебренников.

Ранее сообщалось, что клуб Премьер-лиги "Лидс Юнайтед" обратил свое внимание на Руслана Малиновского. Главный тренер Марсело Бьелса определил украинского футболиста в качестве ключевой цели на трансферном рынке. "Лидс" готовит предложение на сумму 22 миллиона евро для покупки Малиновского.