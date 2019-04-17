  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Аудит "Укроборонпрома" начался, - Порошенко
Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 18:02
· Заявления Петра Порошенко · Встреча
Аудит "Укроборонпрома" начался, - Порошенко

Аудит "Укроборонпрома" начался, - Порошенко (7 новостей)

«Аудит госконцерна обойдется государству в миллионы долларов»

Президент Петр Порошенко заявляет о запуске международного аудита государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом он сказал во время встречи с представителями гражданского общества и экспертной среды, передают Українськi Новини.

«Запущен аудит, принято решение правительства, чтобы он был профинансирован. К аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний», - сказал Глава государства.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны обязал «Укроборонпром» предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа «секретно» и допуске аудиторов к информации, являющейся государственной тайной.

По его словам, инициированы изменения в законодательство о снятии грифа секретности с части оборонного заказа, без вреда уровню обороноспособности.

По словам Порошенко, аудит обойдется государству в миллионы долларов.

Президент отметил, что после увольнения первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского назначил замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, который имеет чрезвычайные полномочия по реформированию «Укроборонпрома».

Он призвал участников встречи вернуться к обсуждению ситуации в «Укроборнпроме» по результатам аудита.

Обновлено в 17:33 Президент Петр Порошенко уверен, что тема преодоления коррупционных рисков в госконцерне "Укроборонпром" может быть предметом публичной дискуссии по завершении независимого международного аудита госконцерна, а озвученные медиа в разгар предвыборной президентской кампании резонансные подозрения в причастности к коррупционным схемам топ-менеджеров оборонного…

Обновлено в 18:02 Президент Петр Порошенко уверен, что тема преодоления коррупционных рисков в госконцерне «Укроборонпром» может быть предметом публичной дискуссии по завершении независимого международного аудита госконцерна, а озвученные медиа в разгар предвыборной президентской кампании резонансные подозрения в причастности к коррупционным схемам топ-менеджеров оборонного сектора, включая экс-замглавы СНБО Олега Гладковского, должны быть расследованы правоохранительными органами и доказаны в суде. Об этом передает Интерфакс-Украина. Отвечая на вопрос о мерах антикоррупционной реформы в «Укрооборонпроме» в ходе дискуссии с представителями общественных организаций в Киеве в среду, Порошенко напомнил, что в марте СНБО принял решение о проведении независимого международного аудита госконцерна, которое обязало «Укроборонпром» предоставить для проверки необходимые документы, включая снятие с них грифа «Секретно», а также подобрать аудиторов, которые будут иметь доступ к гостайне, «чтобы обеспечить чистый и непредвзятый аудит, который вызовет доверие». Он акцентировал, что проведение международного аудита «Укроборонпрома» требовало непростого решения о его финансировании. «Аудит стоит миллионы и миллионы долларов, которые необходимо уплатить из госбюджета, из средств налогоплательщиков», — уточнил президент. Порошенко отметил, что уже принято решение правительства о финансировании аудита, и аудит «запущен»: «Я предлагаю обсуждать вопрос аудита после его завершения», — сказал он. При этом он напомнил, что озвученная в медиа в разгар президентской предвыборной кампании информация о коррупции в «Укроборонпроме» была «взята из утечки в правоохранительных органах». «Три года велось расследование, за год до выборов была организована утечка информации, а за месяц до выборов она была обнародована», — заметил он. В этой связи Порошенко пояснил: экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский «был уволен не потому, что была доказана его вина, а потому, что есть подозрение, что он может препятствовать следствию». При этом он напомнил, что все подозреваемые в коррупции госменеджеры ОПК, включая Гладковского, должны пройти проверку на детекторе лжи. Вместе с тем, отметил он, уже инициированы изменения в законодательство о снятии секретности со статей гособоронзаказа (ГОЗ), которые не влияют на обороноспособность государства. Координация проведения международного аудита «Укробронпрома» в контексте снижения коррупционных рисков в госконцерне возложена на имеющего авторитет в оборонном секторе нового замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, напомнил Порошенко. «Моя задача обеспечить, чтобы ни

ФОТО К НОВОСТИ: «Аудит "Укроборонпрома" начался, - Порошенко»
Фото Аудит "Укроборонпрома" запущен, - Порошенко
Фото Аудит "Укроборонпрома" начался, - Порошенко
Фото В Укроборонпроме начался масштабный аудит - Порошенко
Фото Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  17.04.19, 15:17 Президент Петр Порошенко заявляет о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром". Об этом он сказал во время встречи с представителями гражданского общества и экспертной среды,…
РБК Украина РБК Украина  ·  17.04.19, 16:22 Президент Петр Порошенко заявляет, что аудит государственного концерна "Укроборонпром" уже начался. Об этом кандидат в президенты Петр Порошенко заявил в ходе публичной дискуссии с представителями гражданского…
MIGnews MIGnews  ·  17.04.19, 16:55 Аудит госконцерна обойдется государству в миллионы долларов.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 17:22 В государственном концерне Укроборонпром проходит аудит. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время публичной дискуссии с представителями гражданского общества и экспертной среды. "Аудит в Укроборонпроме…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.04.19, 17:33 Президент Петр Порошенко уверен, что тема преодоления коррупционных рисков в госконцерне "Укроборонпром" может быть предметом публичной дискуссии по завершении независимого международного аудита госконцерна,…
Капитал Капитал  ·  17.04.19, 18:02 Президент Петр Порошенко уверен, что тема преодоления коррупционных рисков в госконцерне «Укроборонпром» может быть предметом публичной дискуссии по завершении независимого международного…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Успеть на стадион: Порошенко просит изменить время дебатов на ТВ

Успеть на стадион: Порошенко просит изменить время дебатов на ТВ
В штабе Порошенко подтвердили, что дебаты состоятся в 19.00 19 апреля на НСК &quot;Олимпийский&quot;

В штабе Порошенко подтвердили, что дебаты состоятся в 19.00 19…
Дело Гандзюк: подозреваемый Павловский не явился в суд по состоянию здоровья

Дело Гандзюк: подозреваемый Павловский не явился в суд по состоянию…
Аудит &quot;Укроборонпрома&quot; начался, - Порошенко

Аудит "Укроборонпрома" начался, - Порошенко
Кабмин предлагает ратифицировать ЗСТ с Израилем

Кабмин предлагает ратифицировать ЗСТ с Израилем
С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти на дебаты на &quot;Олимпийский&quot;

С сегодняшнего дня штаб Порошенко начинает регистрацию желающих прийти на…
Крючков заявил, что Сытник получил 500 тысяч долларов за содействие в расследовании

Крючков заявил, что Сытник получил 500 тысяч долларов за содействие…
Грицак назвал исполнителя и организатора теракта, в результате которого погиб разведчик Шаповал

Грицак назвал исполнителя и организатора теракта, в результате которого погиб…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Опасные диеты»: во время голодания наш организм поедает себя изнутри

«Опасные диеты»: во время голодания наш организм поедает себя изнутри
Зажигалочки: Девушки, знающие толк в веселье

Зажигалочки: Девушки, знающие толк в веселье
ЦИК признал победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

ЦИК признал победу оппозиции на выборах мэра Стамбула
&quot;Путин против Порошенко&quot;: профессор озвучил шесть причин не голосовать за Зеленского

"Путин против Порошенко": профессор озвучил шесть причин не голосовать за…
Медведчук собрался на встречу с Путиным: что планирует обсудить

Медведчук собрался на встречу с Путиным: что планирует обсудить
Кернес пообещал накормить кирпичами тех, кто питается за счет обезьян

Кернес пообещал накормить кирпичами тех, кто питается за счет обезьян
Мартовские доходы: зарплата главы СБУ Грицака возросла до 72 тысяч гривен

Мартовские доходы: зарплата главы СБУ Грицака возросла до 72 тысяч…
Раньше мая Украина не получит кредит ни от МВФ, ни от ЕС – политолог

Раньше мая Украина не получит кредит ни от МВФ, ни…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.