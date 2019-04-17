Аудит "Укроборонпрома" начался, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет о запуске международного аудита государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом он сказал во время встречи с представителями гражданского общества и экспертной среды, передают Українськi Новини.

«Запущен аудит, принято решение правительства, чтобы он был профинансирован. К аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний», - сказал Глава государства.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны обязал «Укроборонпром» предоставить необходимые документы, в том числе речь идет о снятии грифа «секретно» и допуске аудиторов к информации, являющейся государственной тайной.

По его словам, инициированы изменения в законодательство о снятии грифа секретности с части оборонного заказа, без вреда уровню обороноспособности.

По словам Порошенко, аудит обойдется государству в миллионы долларов.

Президент отметил, что после увольнения первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского назначил замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, который имеет чрезвычайные полномочия по реформированию «Укроборонпрома».

Он призвал участников встречи вернуться к обсуждению ситуации в «Укроборнпроме» по результатам аудита.

Обновлено в 17:33 Президент Петр Порошенко уверен, что тема преодоления коррупционных рисков в госконцерне "Укроборонпром" может быть предметом публичной дискуссии по завершении независимого международного аудита госконцерна, а озвученные медиа в разгар предвыборной президентской кампании резонансные подозрения в причастности к коррупционным схемам топ-менеджеров оборонного…

Обновлено в 18:02 Президент Петр Порошенко уверен, что тема преодоления коррупционных рисков в госконцерне «Укроборонпром» может быть предметом публичной дискуссии по завершении независимого международного аудита госконцерна, а озвученные медиа в разгар предвыборной президентской кампании резонансные подозрения в причастности к коррупционным схемам топ-менеджеров оборонного сектора, включая экс-замглавы СНБО Олега Гладковского, должны быть расследованы правоохранительными органами и доказаны в суде. Об этом передает Интерфакс-Украина. Отвечая на вопрос о мерах антикоррупционной реформы в «Укрооборонпроме» в ходе дискуссии с представителями общественных организаций в Киеве в среду, Порошенко напомнил, что в марте СНБО принял решение о проведении независимого международного аудита госконцерна, которое обязало «Укроборонпром» предоставить для проверки необходимые документы, включая снятие с них грифа «Секретно», а также подобрать аудиторов, которые будут иметь доступ к гостайне, «чтобы обеспечить чистый и непредвзятый аудит, который вызовет доверие». Он акцентировал, что проведение международного аудита «Укроборонпрома» требовало непростого решения о его финансировании. «Аудит стоит миллионы и миллионы долларов, которые необходимо уплатить из госбюджета, из средств налогоплательщиков», — уточнил президент. Порошенко отметил, что уже принято решение правительства о финансировании аудита, и аудит «запущен»: «Я предлагаю обсуждать вопрос аудита после его завершения», — сказал он. При этом он напомнил, что озвученная в медиа в разгар президентской предвыборной кампании информация о коррупции в «Укроборонпроме» была «взята из утечки в правоохранительных органах». «Три года велось расследование, за год до выборов была организована утечка информации, а за месяц до выборов она была обнародована», — заметил он. В этой связи Порошенко пояснил: экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский «был уволен не потому, что была доказана его вина, а потому, что есть подозрение, что он может препятствовать следствию». При этом он напомнил, что все подозреваемые в коррупции госменеджеры ОПК, включая Гладковского, должны пройти проверку на детекторе лжи. Вместе с тем, отметил он, уже инициированы изменения в законодательство о снятии секретности со статей гособоронзаказа (ГОЗ), которые не влияют на обороноспособность государства. Координация проведения международного аудита «Укробронпрома» в контексте снижения коррупционных рисков в госконцерне возложена на имеющего авторитет в оборонном секторе нового замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, напомнил Порошенко. «Моя задача обеспечить, чтобы ни