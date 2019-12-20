Аваков пообещал закрыть все игровые автоматы, маскирующиеся под лотереи (7 новостей) «СБУ нанесла сокрушительный удар по нелегальному игорному бизнесу в Украине»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на сегодняшнем внеочередном заседании Кабинета министров пообещал после принятия распоряжения о проверке операторов гослотерей провести селекторное совещание и закрыть игорный бизнес по всей стране. Об этом написал у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передаёт УНН.

"Аваков обещает после принятия этого распоряжения провести селекторное совещание и закрыть игорку по всей стране", - написал нардеп.

Соответствующее распоряжение, текст которого опубликовал Гончаренко, предусматривает отмену приказа Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства финансов 2002 года в части деятельности распространителей лотерей и определения понятия "электронная система".

Кроме того, в распоряжении содержатся указания для полиции и ГФС обеспечить принятие мер по прекращению функционирования распространителей лотерей.

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Позже депутат сообщил, что постановление 2002 года было отменено.

"Отменено постановление от 2002 года! Принятое ещё премьером Кинахом! Кто-то ещё помнит такого премьера? Оказывается, весь этот бардак можно было давно прикрыть! Только желания не было. А когда вчера не смогли поделить очень большие деньги от лоббистов игорки, глаза-то открылись", - добавил нардеп.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий.

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