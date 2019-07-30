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Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 10:46
Аваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя"

Аваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя" (8 новостей)

«Глава МДВ призвал желать успеха и помогать президенту Владимиру Зеленскому»

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает работу полиции на выборах против пятого президента Петра Порошенко.

«В интервью УП Порошенко бессовестно врет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! К сожалению, для Порошенко врать - как дышать, и поэтому он проигрывает», - написал он в Facebook.

«Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему лжецу, - а любому честному человеку. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодоря ему, а вопреки. Можно только представить себе - чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги..

Мне его не жаль. Жаль страну», - заявил Аваков.

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По его словам, у нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!

«И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас. Иначе, не успех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесет Украину», - пишет глава МВД.

«И на эту межу окончательного неверия и надежды поставил страну этот человек по имени Петр. Не жаль его. Хоть и по беспределу его «кончать» неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно. А вот то за что заслужил отвечать – пусть отвечает, не жаль», - заявил Аваков.

Обновлено в 10:30 "Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко…

Обновлено в 10:46 Министр МВД Арсен Аваков отвергает обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что полиция работала против партии "Европейская солидарность" на последних выборах

ФОТО К НОВОСТИ: «Аваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя"»
Фото "По беспределу его "кончать" неправильно и нельзя". Аваков резко ответил на обвинения Порошенко
Фото Аваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя"
Фото Порошенко лжет как дышет, но "кончать" его нельзя: Аваков обвинил экс-президента во вранье
Фото Порошенко обвинил полицию в работе против него на выборах, Аваков ответил: "Врет, как дышит"
Фото Аваков: Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции"
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ТСН ТСН  ·  30.07.19, 09:17 Глава МДВ призвал желать успеха и помогать президенту Владимиру Зеленскому.
Главред Главред  ·  30.07.19, 09:51 Министр внутренних дел Арсен Аваков резко отреагировал на заявление экс-президента Петра Порошенко о том, что полиция работала против него на выборах. «В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт,...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  30.07.19, 10:00 Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает, что полиция работала на выборах против бывшего президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенка и обвинил экс-президента во вранье. Об…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  30.07.19, 10:22 По словам министра, полиция, как и МВД в целом, не работали на экс-президента, а работали на честные выборы.
Гордон Гордон  ·  30.07.19, 10:30 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказал мнение, что экс-президент Петр Порошенко довел страну до такого эмоционального состояния, что украинцы на выборах захотели довериться "любому честному…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.07.19, 10:46 Министр МВД Арсен Аваков отвергает обвинение  пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что  полиция работала против партии "Европейская солидарность"  на последних выборах
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