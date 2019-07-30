Аваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя" (8 новостей) «Глава МДВ призвал желать успеха и помогать президенту Владимиру Зеленскому»

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает работу полиции на выборах против пятого президента Петра Порошенко.

«В интервью УП Порошенко бессовестно врет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! К сожалению, для Порошенко врать - как дышать, и поэтому он проигрывает», - написал он в Facebook.

«Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему лжецу, - а любому честному человеку. Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват. Большинство позитивного в эти годы происходило не благодоря ему, а вопреки. Можно только представить себе - чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги..

Мне его не жаль. Жаль страну», - заявил Аваков.

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По его словам, у нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!

«И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас. Иначе, не успех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесет Украину», - пишет глава МВД.

«И на эту межу окончательного неверия и надежды поставил страну этот человек по имени Петр. Не жаль его. Хоть и по беспределу его «кончать» неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно. А вот то за что заслужил отвечать – пусть отвечает, не жаль», - заявил Аваков.

Обновлено в 10:30 "Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко…

Обновлено в 10:46 Министр МВД Арсен Аваков отвергает обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что полиция работала против партии "Европейская солидарность" на последних выборах