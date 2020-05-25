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Аваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

Аваков создал тайный департамент полиции – ЦПК (5 новостей)

«В Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства, но информацию о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях правоохранители…»

В Национальной полиции Украины появился Департамент защиты интересов общества и государства. Информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях является якобы служебной, поэтому засекреченной от общества, сообщает Центр противодействия коррупции.

На запрос ЦПК в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются.

В начале осени прошлого года правительство расформировало Департамент защиты экономики Нацполиции. Это было сделано с громкими заявлениями о том, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса.

Зато в Украине уже не первый год говорят и даже разрабатывают законопроекты о едином органе, который бы занимался экономическими расследованиями. Во время ликвидации Департамента экономики министр внутренних дел Арсен Аваков также отметил, что «время идет вперед», поэтому есть необходимость создания такого органа. Однако за полгода инициатива создания ведомства даже не приблизилась к реализации.

«Как нам, гражданам, узнать, что такое «интересы общества и государства»? Это может быть все, что угодно Авакову. Поэтому вполне вероятно, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения. По нашей информации, этот департамент унаследовал функции экономического, но покрываться за ширмой «служебной информации», - комментирует ситуацию председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Президент Владимир Зеленский и представители его команды неоднократно акцентировали на создании нового независимого органа экономической безопасности. Президент подавал законопроект и потребовал принятия его до 2020 года.

Однако обещания и попытки оказались тщетными. Зато фракция Зеленского «Слуга народа» удвоила финансирование одиозной налоговой милиции, которая уже несколько лет ждет своей ликвидации.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 12:26 В Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства, но информацию о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях правоохранители засекретили.
Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 13:41 ...
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.05.20, 13:51 12 марта в Национальной полиции создали новый Департамент защиты интересов общества и государства, основная информация о котором закрыта для общего доступа. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.Читайте…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.20, 13:57 В Национальной полиции появился Департамент защиты интересов общества и государства, информацию о котором засекретили. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. В организации рассказали, что получили…
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