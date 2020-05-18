Аваков уволил полицейского начальника, хотевшего провести "инвентаризацию" еврейской общины

Сегодня в 21:17

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области полковника Михаила Банка. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Министр МВД Арсен Аваков отреагировал на обращение депутатов по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка. Напомню, Банк хотел провести "инвентаризацию" еврейской областной общины. То есть, провести перепись евреев", - сообщил депутат.

Дубинский уточнил, что офицер полиции был уволен с занимаемой должности 15 мая.

"От лица своих коллег хочу выразить благодарность министру за адекватную и своевременную реакцию", - написал депутат.

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