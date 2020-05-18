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Аваков уволил полицейского начальника, хотевшего провести "инвентаризацию" еврейской общины

Аваков уволил полицейского начальника, хотевшего провести "инвентаризацию" еврейской общины (3 новости)

«Полковник Махаил Банк хотел осуществить инвентаризацию областной еврейской общины»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области полковника Михаила Банка. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Министр МВД Арсен Аваков отреагировал на обращение депутатов по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка. Напомню, Банк хотел провести "инвентаризацию" еврейской областной общины. То есть, провести перепись евреев", - сообщил депутат.

Дубинский уточнил, что офицер полиции был уволен с занимаемой должности 15 мая.

"От лица своих коллег хочу выразить благодарность министру за адекватную и своевременную реакцию", - написал депутат.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 17:30 Полковник Махаил Банк хотел осуществить "инвентаризацию" областной еврейской общины
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.05.20, 17:56 Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков 15 мая уволил с занимаемой должности начальника департамента стратегических…
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