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Аварию у ТРЦ в Киеве ликвидируют через сутки

Аварию у ТРЦ в Киеве ликвидируют через сутки (4 новости)

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В "Киевтеплоэнерго" заявили, что трубопровод, который прорвало у киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, был изношен, его построили в 1987 году. Также отмечается, что Ocean Plaza "был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей".

Повреждения теплосети у столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza ликвидируют к утру 15 января, сообщила 14 января пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

"Повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть произошло вчера в 20.19 из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий. Сразу же после обнаружения повреждения аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" начали откачку воды, а диспетчерские службы переподключение клиентов на питание от другого теплоисточника. Таким образом к 7.00 14 января теплоснабжение клиентов в зоне поврежденного трубопровода было восстановлено", сказано в сообщении.

Сейчас на месте аварии у улицы Антоновича в Киеве работают три аварийно-восстановительные бригады "Киевтеплоэнерго", задействована спецтехника.

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"В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части. Сварочные работы будут завершены сегодня в полночь, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части. Следует отметить, ТРЦ Ocean Plaza был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей", добавили в "Киевтеплоэнерго".

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей были госпитализированы.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, "вода сошла самотеком".

ФОТО К НОВОСТИ: «Аварию у ТРЦ в Киеве ликвидируют через сутки»
Фото Аварию у ТРЦ в Киеве ликвидируют через сутки
Фото Повреждения теплосети у Ocean Plaza ликвидируют к 15 января – "Киевтеплоэнерго"
Фото В Киевтеплоэнерго назвали сроки устранения повреждения трубопровода возле Ocean Plaza
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