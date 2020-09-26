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Авіакатастрофа Ан-26: оприлюднено імена загиблих курсантів та офіцерів

Авіакатастрофа Ан-26: оприлюднено імена загиблих курсантів та офіцерів (2 новости)

«Оприлюднено імена загиблих у авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів»

На сторінці Харківського національного університета Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікували повний список курсантів і офіцерів, що загинули в авіатрощі поблизу Чугуєва вчора.

У результаті авіакатастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76 загинули:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н., капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н., капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н., старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н., старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н., прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н., прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н., молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н., солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н., солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н., солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н., солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н., солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001...

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.09.20, 19:40 Оприлюднено імена загиблих у авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів
Главком Главком  ·  26.09.20, 19:58 Список загиблих військовослужбовців оприлюднив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
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