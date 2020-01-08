Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский поручил создать оперативный штаб при СНБО

При Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране. Об этом 8 января сообщила пресс-служба СНБО. Отмечается, что оперативный штаб создан по поручению президента Владимира Зеленского. Он будет заниматься организацией комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставлением оперативной информации. "По состоянию на сегодня (среда, 8 января) подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа", − подчеркнули в СНБО. В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки Украины, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.