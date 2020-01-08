Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: сеть взволновала история чудесного спасения украинца

Авиакатастрофа украинского авиалайнера в Иране могла произойти из-за взрывчатки на борту. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт общественной кампании «ЕвроПатруль» Вячеслав Коновалов. «Самолет авиакомпании МАУ, который разбился, «свеженький», ему всего три года. Ходят разговоры, что у МАУ есть проблемы с финансами, и они могут экономить на безопасности. Я в это не верю. Кроме того, в этом самолете было 9 членов экипажа, то есть усиленный летный состав. Неужели они не справились с управлением? Самолет упал с двух километров, это означает, что он уже начал выходить на эшелон. Обычно катастрофы происходят на взлете и на посадке. То есть на высоте до одного километра. Украинский самолет потерпел крушение с двух километров, а это означает, что произошло что-то нестандартное. Это, скорее всего, или взрывчатка на борту или другая нестандартная ситуация», - сказал В. Коновалов. По его словам, если бы у самолета были технические неполадки, пилоты бы успели об этом сказать диспетчерам в эфир. «Например, заявить у нас проблемы с двигателем. Если пилот не успел ничего сказать, то это означает, что был взрыв и мгновенная разгерметизация. Особенно эта версия вероятна в условиях, когда между Ираном и США начались военные действия. Вполне возможно, что наши «попались под руку». Не исключаю, что, таким образом, могли подставить Тегеран. То, что самолет исчез с радаров на высоте 2 километров, означает, что он пропал на территории Ирана, который мог пускать ракеты в сторону авиабаз США и задеть украинский самолет. Просто так самолет на эшелоне упасть не мог», - резюмировал В. Коновалов.