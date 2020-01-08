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Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство

Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство (4 новости)

«Глава государства Владимир Зеленский поручил генпрокурору Руслану Рябошапке срочно открыть уголовное производство в связи с авиакатастрофой самолета..»

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту авиакатастрофы украиского самолета в Иране. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. "Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев", – говорится в сообщении. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели большого количества людей. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Как ранее сообщал Фокус: Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев. Он поручил генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по катастрофе самолета.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.20, 10:42 После крушения самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране, президент Украины Владимир Зеленский поручил открыть уголовное производство. Соответствующее заявление опубликовано на фейсбук-странице Владимира…
Главред Главред  ·  08.01.20, 10:49 Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту катастрофы пассажирского  самолета МАУ, который потерпел крушение...
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.01.20, 12:23 Глава государства Владимир Зеленский поручил генпрокурору Руслану Рябошапке срочно открыть уголовное производство в связи с авиакатастрофой самолета...
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Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство

Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство
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