Авиакатастрофа самолета в Иране: Зеленский поручил генпрокурору открыть уголовное производство

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту авиакатастрофы украиского самолета в Иране. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. "Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев", – говорится в сообщении. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели большого количества людей. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Как ранее сообщал Фокус: Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев. Он поручил генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по катастрофе самолета.