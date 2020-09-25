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Авиакатастрофа в Харьковской области: в Воздушных силах сообщили о погибших и травмированных

Авиакатастрофа в Харьковской области: в Воздушных силах сообщили о погибших и травмированных (26 новостей)

«О судьбе двух пассажиров самолета пока ничего неизвестно»

На борту транспортного самолета АН-26, упавшего в Чугуевском районе Харьковской области, находилось 23 человека. В результате катастрофы погибли 18 человек, еще двое тяжело раненых. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 18 погибших и двое тяжело раненых", - сообщили в МВД.

Отмечается, что трагедия произошла на расстоянии около 2 км до военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.

Позже командование ВВС Украины сообщило, что произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины.

На борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ.

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Обновлено в 00:46 В командовании уточнили, что на борту самолета находилось не 28, а 27 человек.

Обновлено в 01:49 Хоть это и не бампер на машине поменять – тем не менее, 410-й завод ремонтировал эти борты достаточно интенсивно.

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