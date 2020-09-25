Авиакатастрофа в Харьковской области: в Воздушных силах сообщили о погибших и травмированных

На борту транспортного самолета АН-26, упавшего в Чугуевском районе Харьковской области, находилось 23 человека. В результате катастрофы погибли 18 человек, еще двое тяжело раненых. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 18 погибших и двое тяжело раненых", - сообщили в МВД.
Отмечается, что трагедия произошла на расстоянии около 2 км до военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.
Позже командование ВВС Украины сообщило, что произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины.
На борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ....
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