Авиакатастрофа в Иране: Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Георгием Гахария обсудил авиакатастрофу украинского самолета в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, грузинский премьер-министр заявил о готовности предоставить всю необходимую помощь для расследования крушения украинского самолета в Тегеране, а также выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Украины в авиакатастрофе.

Отмечается, что украинский президент поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что украинские эксперты уже приобщены к расследование аварии самолета МАУ в Иране.

"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок-о-бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - заявил Зеленский.

Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat

Обновлено в 19:20 "Во время разговора глава правительства Грузии заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе самолета авиакомпании МАУ в иранском городе Тегеране и выразил соболезнования близким жертв трагедии", - говорится в сообщении.

Обновлено в 20:08 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Георгием Гахария.