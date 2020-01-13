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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 01:40
· Самолет · Погибший · Иран
Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали первое тело украинца

Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали первое тело украинца (8 новостей)

«Группа украинских экспертов работает в Иране»

Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ. Об этом шла речь в эфире телеканала 1+1.

Сообщается, что удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

"На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран", - говорится в сообщении.

Отметим, что украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину, поэтому для этого в аэропорту Тегерана остался самолет.

Сбитый самолет МАУ: группа по расследованию соберется в Иране до завтра
Сбитый самолет МАУ: группа по расследованию соберется в Иране до завтра

Обновлено в 00:17 Группа украинских экспертов работает в Иране.

Обновлено в 01:40 Иранские СМИ сообщили, что эксперты сумели идентифицировать тело одного из одиннадцати украинцев, находившихся на борту во время трагедии. По их информации останки принадлежат одному из пилотов. Кому именно пока неизвестно.

ФОТО К НОВОСТИ: «Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали первое тело украинца»
Фото Эксперты идентифицировали первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе в Иране
Фото Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали первое тело украинца
Фото В Иране идентифицировали первое тело украинца
Фото В Иране идентефицировали первого погибшего украинского пассажира
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.20, 19:21 Украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины
ТСН ТСН  ·  13.01.20, 19:50 По источникам ТСН, удалось идентифицировать тело одного из пилотов.
РБК Украина РБК Украина  ·  13.01.20, 21:08 Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".Сообщается, что удалось идентифицировать…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.01.20, 22:13 Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ. Об этом сообщили в эфире телеканала 1+1. Сообщается, что удалось идентифицировать тело одного…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новый Регион Новый Регион  ·  13.01.20, 23:00 В понедельник, 13 января, украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января. Об этом сообщает "РБК-Украина". Сообщается, что удалось…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  14.01.20, 00:17 Группа украинских экспертов работает в Иране.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  14.01.20, 01:40 8 января 2020 года мир шокировала ужасная катастрофа. В Иране сбили самолет украинской авиакомпании МАУ. Погибли все, кто был на борту самолета, - 176 человек. Среди погибших - 82 гражданина Ирана, 63…
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