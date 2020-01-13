Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали первое тело украинца

Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ. Об этом шла речь в эфире телеканала 1+1.

Сообщается, что удалось идентифицировать тело одного из пилотов.

"На помощь украинской делегации прилетели канадские авиаэксперты. Специалистов по ДНК-анализа в канадской группе нет, но при необходимости они также могут прибыть в Иран", - говорится в сообщении.

Отметим, что украинские эксперты планируют на этой неделе идентифицировать тела всех 11 граждан Украины, чтобы забрать их на родину, поэтому для этого в аэропорту Тегерана остался самолет.

Сбитый самолет МАУ: группа по расследованию соберется в Иране до завтра

Обновлено в 00:17 Группа украинских экспертов работает в Иране.

Обновлено в 01:40 Иранские СМИ сообщили, что эксперты сумели идентифицировать тело одного из одиннадцати украинцев, находившихся на борту во время трагедии. По их информации останки принадлежат одному из пилотов. Кому именно пока неизвестно.