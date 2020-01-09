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Авиакатастрофа в Иране: Рухани пообещал Зеленскому помощь в расследовании

Авиакатастрофа в Иране: Рухани пообещал Зеленскому помощь в расследовании (4 новости)

«Иран готов предоставить украинским экспертам доступ ко всем данным для установления причин катастрофы самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал родственникам украинцев, которые погибли во время крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, предоставить исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии.Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что 9 января встретился с родственниками украинцев, которые погибли во время крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адскую боль. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", написал президент.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 Канады, 82 Ирана, три Германии, 10 Швеции, четыре Афганистана, три Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается Нацполиция Украины.

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В ночь на 9 января в Иран прибыла государственная комиссия по расследованию крушения самолета "Международных авиалиний Украины". В ее состав входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иранская национальная группа по расследованию авиационных происшествий обнародовала предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля-воздух".

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