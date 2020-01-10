Авиакатастрофа в Иране: в МИД подтвердили изменение курса самолета (6 новостей) «В субботу, 11 января, Иран проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране»

Заявления лидеров ряда государств – США, Канады, Великобритании, Австралии – о том, что самолет МАУ под Тегераном был сбит Ираном ошибочно – это не результат ознакомления с агентурными данным и не данные спутниковой разведки.

То, что речь идет не про агентурные данные, свидетельствует факт слаженности заявлений иностранных лидеров. А о том, что это не результат спутниковой разведки, свидетельствует отсутствие публикации снимков, написал в фейсбуке журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Данные о запуске 2 ракет по украинскому самолету распространила группа стран НАТО, которые являются участниками соглашения о глобальной системе радиоэлектронной разведки, известной как система "Эшелон", отметил журналист. Система направлена ​​на считывание и анализ всей возможной информации по всем видам телекоммуникационных систем во всем мире.

"Системы наблюдения и прослушивания устанавливаются как на спутниках, так и по возможности на оптико-волоконных каналах связи, на защищенных туннелях. Аналитики обрабатывают терабайты данных каждую минуту. И в нужный момент это срабатывает", – пояснил Бутусов.

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Главные версии причин катастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Почему Украина не сможет использовать это обстоятельство

Однако Украина не сможет использовать это обстоятельство, убежден журналист. По его информации, "Эшелон" не хочет раскрывать свои источники: там молчат о том, где и на каком уровне они проникли в системы связи Ирана.

Кроме того, далеко не каждый разговор можно закрепить процессуально и использовать в суде.

По мнению журналиста, НАТО, вероятно, покажет только выдержки информации, без детализации. Ведь хотя Украина глобально и участвует в обмене информацией с Альянсом, уровень доступа у страны невысок.

Обломки самолета МАУ, разбившегося в Иране / Фото Getty Images

Кто на самом деле сбил самолет

Бутусов написал, что самолет был сбит военными военно-политической организацией Корпус стражей исламской революции. Журналист не сомневается в том, что они будут скрывать свою причастность к содеянному. При том, что КСИР может прямо влиять на любые органы власти в Иране.

"КСИР – ударная сила в войне Ирана против США, и они будут скрывать причастность КСИР, иначе вместо войны командование КСИР должно будет перед предстать судом", – написал журналист.

Он отметил, что война с США – один из инструментов иранской внешней политики. Иран – страна, которая стремится к господству во всех странах Ближнего и Среднего Востока, где есть большие шиитские общины.

Отвечать за преступление никто не хочет, так как это может привести к позорным разбирательствам, выплате многомиллиардных компенсаций.

Ответственность за это должна упасть на руководство Корпуса стражей. Никто из генералов, конечно, не хочет отвечать, – добавил Бутусов.

Кроме того, руководство Ирана осознает, что прямых доказательств Запад пока не сможет предъявить. Значит впереди долгий суд, а за это время Иран может выстроить свою линию защиты. Для этого Тегеран начал камп