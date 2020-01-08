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Авиакатастрофа в Иране: Зеленский назвал приоритетом установление истины и ответственных

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский назвал приоритетом установление истины и ответственных (3 новости)

«Сегодня в Иран вылетают украинские специалисты»

Зеленский сообщил, что представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Иране.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.01.20, 14:55 Сегодня в Иран отправится самолет с украинскими специалистами
Униан Униан  ·  08.01.20, 16:32 Сегодня в Иран вылетают украинские специалисты.
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