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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 17:31
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Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обговорил трагедию с Меркель

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обговорил трагедию с Меркель (18 новостей)

«Лидеры Украины и Германии провели телефонный разговор»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте Президента Украины. “Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Владимир Зеленский поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы”, — указано в сообщении. Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом “черных ящиков”. “Глава Украинского государства ожидает эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных в сбивании самолета украинских авиалиний, а также на компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу”, — отметили в ОП. Стороны также обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности. Президент Украины и Федеральный канцлер Германии также пообщались о ситуации на Донбассе. “Владимир Зеленский поблагодарил Ангелу Меркель за активное участие в проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке. Глава государства подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части содержащихся украинцев”, — указали в главы государства. “Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе”, — отметил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для увольнения. Также Президент Украины выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима “полной тишины” на Донбассе. По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня. Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств. “Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участка. Это важно для людей”, — подчеркнул он. Кроме того, Президент выразил обеспокоенность недопуска представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемых лиц на неподконтрольных территориях. Отметим, что 14 января 2020 года стало известно, что в Иране арестовали причастных к авиакатастрофе Boeing 737. В январе 2020 года в Иране признали, что сбили украинский пассажирский самолет. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту судна находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране создан оперативный штаб.

Обновлено в 17:06 Результаты телефонного разговора лидеров Украины и Германии опубликовали на сайте Президента Украины.

Обновлено в 17:31 Кабмин назначил на должность главы НАПК Алексея Новикова.

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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  15.01.20, 15:03 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, канцлер выразила соболезнования…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.01.20, 15:07 Лидеры Украины и Германии провели телефонный разговор.
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  15.01.20, 17:06 Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Говорили об авиакатастрофе МАУ в Иране, транзите российского газа через Украину, новых списках на…
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