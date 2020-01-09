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Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поговорил с Высоким представителем ЕС

Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поговорил с Высоким представителем ЕС (5 новостей)

«Президент Украины поблагодарил за солидарность и сочувствие со стороны руководства Евросоюза»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

«Благодарен за солидарность и соболезнования со стороны руководства Евросоюза. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране и готовы тесно сотрудничать со странами, чьи граждане погибли в результате этой ужасной трагедии», – отметил Президент Украины, передает пресс-служба Офиса Президента на официальном сайте.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, а украинские представители готовы активно участвовать в работе специальной совместной следственной группы в Иране.

Глава государства сообщил, что 9 января в Иран прибыл украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые уже приступили к работе.

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Кроме того, Президент Украины выразил благодарность за постоянную и бескомпромиссную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Собеседники обсудили ситуацию на востоке нашей страны и возможность посещения Донбасса Жозепом Боррелем.

Владимир Зеленский также предложил Вице-президенту Еврокомиссии скоординировать дальнейшие шаги по реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС.

«Ожидаем проведения заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января текущего года под вашим сопредседательством. Это заседание должно подвести итоги реализации договоренностей предыдущего саммита Украина – ЕС и определить шаги для успешного следующего саммита летом этого года», – сказал Президент Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поговорил с Высоким представителем ЕС»
Фото Зеленский в разговоре с представителем ЕС по внешней политике Борреллем поблагодарил за солидарность и сочувствие в связи с авиакатастрофой в Тегеране
Фото Авиакатастрофа в Иране: Зеленский поговорил с Высоким представителем ЕС
Фото Зеленский поблагодарил ЕС за солидарность и сочувствие
Фото Зеленский и вице-президент Еврокомиссии обсудили расследование авиакатастрофы в Иране
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