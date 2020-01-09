  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Авиакатастрофа в Иране: Житель Оттавы не сел на самолет "МАУ" из-за проблемы с билетом, его жена погибла
Общество
Фокус Фокус ·
· Аэропорт · Самолет · Гибель
Авиакатастрофа в Иране: Житель Оттавы не сел на самолет "МАУ" из-за проблемы с билетом, его жена погибла

Авиакатастрофа в Иране: Житель Оттавы не сел на самолет "МАУ" из-за проблемы с билетом, его жена погибла (4 новости)

«Они должны были возвращаться в Канаду вдвоем»

43-летний Мохсен Ахмадипур из канадской Оттавы планировал лететь роковым рейсом из Тегерана в Киев вместе с женой, но из-за проблем с билетом остался в аэропорту. Его жена была на борту самолета и погибла при крушении, сообщает издание Оttawa Сitizen. Отмечается, что Ружа Азадиан погибла при крушении самолета МАУ рейса PS 752. Супруги должны были летать вместе после того, как отдыхали в Иране у своих семей. Приехав в аэропорт в Тегеране Ахмадипур узнал, что его билет "больше не действителен". Он попросил жену лететь без него, пообещав, что сам вылетит ближайшим рейсом. О падении самолета он узнал в терминале, когда покупал новый билет. Как ранее сообщал Фокус: Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение. В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально 6 января. Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам. Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.01.20, 13:17 Они должны были возвращаться в Канаду вдвоем
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.01.20, 15:50 Организация гражданской авиации Ирана заявила, что по предварительным данным самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (Киев), который потерпел крушение в Тегеране (Иран) 8 января, возвращался…
АТН АТН  ·  09.01.20, 16:16 Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на самолет "МАУ" рейса PS 752 Тегеран-Киев, который разбился 8 января, из-за проблем с билетом.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Авиакатастрофа в Иране: Житель Оттавы не сел на самолет &quot;МАУ&quot; из-за проблемы с билетом, его жена погибла

Авиакатастрофа в Иране: Житель Оттавы не сел на самолет "МАУ"…
Боксер Ломаченко начал хвалить российский спецназ. Сети свирепствуют

Боксер Ломаченко начал хвалить российский спецназ. Сети свирепствуют
Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера

Ди Каприо спас мужчину, выпавшего за борт круизного лайнера
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
После катастрофы под Тегераном, акции Boeing пошли вниз

После катастрофы под Тегераном, акции Boeing пошли вниз
Вернувшийся и плена Асеев оставил первый пост в соцсетях и рассказал о своих планах

Вернувшийся и плена Асеев оставил первый пост в соцсетях и…
Авиакатастрофа в Иране: появилось новое видео с места аварии

Авиакатастрофа в Иране: появилось новое видео с места аварии
В Букингемском дворце отреагировали на решение принца Гарри и Меган Маркл оставить королевскую семью

В Букингемском дворце отреагировали на решение принца Гарри и Меган…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы зафиксировали сверхсветовое движение

Астрономы зафиксировали сверхсветовое движение
Нацсовет по ТВ устроит проверку для каналов Медведчука.

Нацсовет по ТВ устроит проверку для каналов Медведчука.
Политолог опроверг версию гибели самолета МАУ от выпущенной по Багдаду ракеты

Политолог опроверг версию гибели самолета МАУ от выпущенной по Багдаду…
В Украине создадут Музей современного искусства

В Украине создадут Музей современного искусства
Барселона - Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок Испании

Барселона - Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок Испании
Худшие образы премии &quot;Золотой глобус&quot;

Худшие образы премии "Золотой глобус"
&quot;Это будет рубилово&quot;: Британский супертяж хочет сразиться с Поветкиным

"Это будет рубилово": Британский супертяж хочет сразиться с Поветкиным
В Словении сожгли деревянную статую Трампа

В Словении сожгли деревянную статую Трампа
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.