Авиакатастрофа в Иране: Житель Оттавы не сел на самолет "МАУ" из-за проблемы с билетом, его жена погибла

43-летний Мохсен Ахмадипур из канадской Оттавы планировал лететь роковым рейсом из Тегерана в Киев вместе с женой, но из-за проблем с билетом остался в аэропорту. Его жена была на борту самолета и погибла при крушении, сообщает издание Оttawa Сitizen. Отмечается, что Ружа Азадиан погибла при крушении самолета МАУ рейса PS 752. Супруги должны были летать вместе после того, как отдыхали в Иране у своих семей. Приехав в аэропорт в Тегеране Ахмадипур узнал, что его билет "больше не действителен". Он попросил жену лететь без него, пообещав, что сам вылетит ближайшим рейсом. О падении самолета он узнал в терминале, когда покупал новый билет. Как ранее сообщал Фокус: Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение. Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение. В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально 6 января. Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам. Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.