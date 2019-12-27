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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 09:11
· Самолет · Авиакомпания
Авиакатастрофа в Казахстане: самолет с 95 пассажирами врезался в частный дом

Авиакатастрофа в Казахстане: самолет с 95 пассажирами врезался в частный дом (6 новостей и 2 видео)

«На месте крушения работает 976 человек и 70 единиц техники, а также 33 бригады скорой помощи»

В районе жилого сектора около Алма-Аты упал пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, который вылетел сегодня из этого города в Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По предварительным данным, погибли девять человек из 100 на борту. Российский Интерфакс пишет о семи погибших со ссылкой на данные Мининдустрии страны. Проводится эвакуация.

Новость дополняется...

Видео: Vados SVO

В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли…
В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли…

Обновлено в 09:10 На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Обновлено в 09:11 Об обстоятельствах трагедии сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы, передает "УНИАН".

ФОТО К НОВОСТИ: «Авиакатастрофа в Казахстане: самолет с 95 пассажирами врезался в частный дом»
Фото Стали известны подробности авиакатастрофы пассажирского самолета в Казахстане
Фото Авиакатастрофа в Казахстане: самолет с 95 пассажирами врезался в частный дом
Фото В Казахстане упал пассажирский самолет с 200 людьми
Фото В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  27.12.19, 07:04 В пятницу, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушения пассажирский самолет с людьми на борту.
Униан Униан  ·  27.12.19, 08:52 На месте крушения работает 976 человек и 70 единиц техники, а также 33 бригады скорой помощи.
Joinfo Joinfo  ·  27.12.19, 08:57 В Казахстане произошла жуткая авиакатастрофа. Пассажирский лайнер Fokker-100, на борту которого находились в общей сложности 100 человек, врезался в жилой дом в частном секторе.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.12.19, 09:10 У аэропорта Алматы в Казахстане в районе поселка Кызыл Ту произошла авиакатастрофа. Упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Об…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.12.19, 09:11 У аэропорта Алматы в Казахстане в районе поселка Кызыл Ту произошла авиакатастрофа. Упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Об…
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