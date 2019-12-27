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Авиакатастрофа в Казахстане: самолет с 95 пассажирами врезался в частный дом (6 новостей и 2 видео) «На месте крушения работает 976 человек и 70 единиц техники, а также 33 бригады скорой помощи»

В районе жилого сектора около Алма-Аты упал пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, который вылетел сегодня из этого города в Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По предварительным данным, погибли девять человек из 100 на борту. Российский Интерфакс пишет о семи погибших со ссылкой на данные Мининдустрии страны. Проводится эвакуация.

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Видео: Vados SVO

В Казахстане произошло крушение самолета с 100 людьми на борту: Погибли…

Обновлено в 09:10 На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Обновлено в 09:11 Об обстоятельствах трагедии сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы, передает "УНИАН".