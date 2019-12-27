В районе жилого сектора около Алма-Аты упал пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, который вылетел сегодня из этого города в Нур-Султан. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
По предварительным данным, погибли девять человек из 100 на борту. Российский Интерфакс пишет о семи погибших со ссылкой на данные Мининдустрии страны. Проводится эвакуация.
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Обновлено в 09:10 На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Обновлено в 09:11 Об обстоятельствах трагедии сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы, передает "УНИАН".