Авиакатастрофа в Шереметьево глазами экипажа самолета и погибший герой (9 новостей и 1 видео) «Тела доставили в морг для опознания»

В московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая при экстренной посадке загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. В результате погиб 41 человек, в том числе два ребенка и один бортпроводник.

По данным СМИ, у сгоревшего самолета год наза был один серьезный технический сбой, но тогда полет завершился благополучно.

В качестве основных версий авиакатастрофы следствие рассматривает три версии, в том числе неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Экстренная посадка и возгорание Самолет Superjet 100 российской авиакомпании Аэрофлот совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18.03 по московскому времени.

Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)

Согласно записи полета, сохранившейся в сервисе Flightradar24, в 18.10 он достиг высоты 3216 метров, после чего начал снижаться, заходя на посадку.

Видео посадки Superjet 100:

В 18.25 пилоты доложили об аварийной ситуации. Более ничего он сказать не успел из-за пропавшего радиообмена. К этому моменту скорость самолета составляла почти 650 км/ч. Через пять минут после этого самолет совершил посадку.

По словам одних очевидцев, один из пассажиров якобы заметил возгорание в двигателе, о чем сообщил экипажу, другие говорят об ударе в самолет молнии, которая могла повредить электронику.

На видеозаписях с камер наблюдения видно, что Superjet 100 сильно ударился о поверхность полосы, его дважды подбросило, после чего он загорелся.

Огонь начался в районе центроплана, моментально охватив всю заднюю часть самолета. В конце пробега самолет развернуло, и он остановился. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов.

Видео эвакуации из Superjet 100:

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Официальный представитель авиакомпании заявил, что процесс эвакуации занял 55 секунд, что меньше, чем по нормативам. При этом, издания Коммерсант и Интерфакс, ссылаясь на источники пишут, что многие пассажиры "тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь".

На видео из Шереметьево действительно видно, что некоторые люди покидали самолет с вещами, в том числе с довольно крупными сумками:

Пассажири, опрошенные журналистами, рассказали о самоотверженной работе бортпроводниц, которые успокаивали паникующих людей и помогали пройти к трапам.

Вскоре к месту событий прибыли пожарные расчеты и машины скорой помощи. Спасатели пытались пробиться в хвостовую часть салона, где могли оставаться люди.

Видео из горящего Superjet 100:

Причины авикатастрофы в Шереметьево Уголовное дело российский Следком возбудил по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

В качестве основных версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево следствие

Обновлено в 14:32 В Сети появилось еще одно видео, снятое одним из пассажиров на борту горящего Sukhoi Superjet 100 во время аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево.

Обновлено в 14:42 В загоревшемся самолете Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево" находились трое детей, один из них погиб.