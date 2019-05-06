  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Авиакатастрофа в Шереметьево глазами экипажа самолета и погибший герой
Мир
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:42
· Видео · Аэропорт · Самолет · Авиация · Дети · Май · Результат · Ребенок
Авиакатастрофа в Шереметьево глазами экипажа самолета и погибший герой

Авиакатастрофа в Шереметьево глазами экипажа самолета и погибший герой (9 новостей и 1 видео)

«Тела доставили в морг для опознания»

В московском аэропорту Шереметьево вечером 5 мая при экстренной посадке загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. В результате погиб 41 человек, в том числе два ребенка и один бортпроводник.

По данным СМИ, у сгоревшего самолета год наза был один серьезный технический сбой, но тогда полет завершился благополучно.

В качестве основных версий авиакатастрофы следствие рассматривает три версии, в том числе неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Экстренная посадка и возгорание Самолет Superjet 100 российской авиакомпании Аэрофлот совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18.03 по московскому времени.

Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)
Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)

Согласно записи полета, сохранившейся в сервисе Flightradar24, в 18.10 он достиг высоты 3216 метров, после чего начал снижаться, заходя на посадку.

Видео посадки Superjet 100:

В 18.25 пилоты доложили об аварийной ситуации. Более ничего он сказать не успел из-за пропавшего радиообмена. К этому моменту скорость самолета составляла почти 650 км/ч. Через пять минут после этого самолет совершил посадку.

По словам одних очевидцев, один из пассажиров якобы заметил возгорание в двигателе, о чем сообщил экипажу, другие говорят об ударе в самолет молнии, которая могла повредить электронику.

На видеозаписях с камер наблюдения видно, что Superjet 100 сильно ударился о поверхность полосы, его дважды подбросило, после чего он загорелся.

Огонь начался в районе центроплана, моментально охватив всю заднюю часть самолета. В конце пробега самолет развернуло, и он остановился. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов.

Видео эвакуации из Superjet 100:

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Официальный представитель авиакомпании заявил, что процесс эвакуации занял 55 секунд, что меньше, чем по нормативам. При этом, издания Коммерсант и Интерфакс, ссылаясь на источники пишут, что многие пассажиры "тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь".

На видео из Шереметьево действительно видно, что некоторые люди покидали самолет с вещами, в том числе с довольно крупными сумками:

Пассажири, опрошенные журналистами, рассказали о самоотверженной работе бортпроводниц, которые успокаивали паникующих людей и помогали пройти к трапам.

Вскоре к месту событий прибыли пожарные расчеты и машины скорой помощи. Спасатели пытались пробиться в хвостовую часть салона, где могли оставаться люди.

Видео из горящего Superjet 100:

Причины авикатастрофы в Шереметьево Уголовное дело российский Следком возбудил по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

В качестве основных версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево следствие

Обновлено в 14:32 В Сети появилось еще одно видео, снятое одним из пассажиров на борту горящего Sukhoi Superjet 100 во время аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево.

Обновлено в 14:42 В загоревшемся самолете Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево" находились трое детей, один из них погиб.

ФОТО К НОВОСТИ: «Авиакатастрофа в Шереметьево глазами экипажа самолета и погибший герой»
Фото Ужасающая хроника горящего самолета: новые подробности пожара в аэропорту Шереметьево
Фото Авиакатастрофа в Шереметьево глазами экипажа самолета и погибший герой
Фото Авиакатастрофа в Шереметьево: самолет мог взорваться еще в воздухе – авиаэксперт Лукашевич
Фото Авиакатастрофа в Шереметьево. Все подробности
Фото Авиакатастрофа в "Шереметьево": тела всех погибших извлечены из самолета
Фото Трагедия в аэропорту "Шереметьево": в самолете находились трое детей, один из них погиб
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  06.05.19, 09:54 Вечером, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете...
Joinfo Joinfo  ·  06.05.19, 11:23 Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека, среди которых оказался один член экипажа, исполнявший свой долг спасения пассажиров до последней минуты жизни.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.05.19, 11:39 В самолет ударила молния после чего отказала электроника. Борт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку. 
Обозреватель Обозреватель  ·  06.05.19, 11:47 По его словам, скорость при его посадке была слишком большой
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  06.05.19, 13:45 Тела доставили в морг для опознания.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.05.19, 14:00 Ужасный пожар, вспыхнувший в хвостовом отделе пассажирского самолета Superjet100 во время его аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево", унесл жизнь 41 человека. Среди жертв – 2 детей. В…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.05.19, 14:32 В Сети появилось еще одно видео, снятое одним из пассажиров на борту горящего Sukhoi Superjet 100 во время аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево.
Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 14:42 В загоревшемся самолете Superjet-100 в аэропорту "Шереметьево" находились трое детей, один из них погиб.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Авиакатастрофа в Шереметьево глазами экипажа самолета и погибший герой

Авиакатастрофа в Шереметьево глазами экипажа самолета и погибший герой
В России прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие

В России прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие
США в качестве предупреждения Ирану направит авианосец USS Abraham Lincoln

США в качестве предупреждения Ирану направит авианосец USS Abraham Lincoln
Трамп выступил против выступления Мюллера в Конгрессе

Трамп выступил против выступления Мюллера в Конгрессе
Израиль и Палестина договорились о перемирии

Израиль и Палестина договорились о перемирии
Катастрофа самолета в «Шереметьево»: авиаэксперт указал на грубое нарушение правил безопасности (видео)

Катастрофа самолета в «Шереметьево»: авиаэксперт указал на грубое нарушение правил…
В Канаде разбился частный самолет: есть погибшие

В Канаде разбился частный самолет: есть погибшие
Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)

Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Михайличенко-тренер не способен помочь &quot;Динамо&quot;

Михайличенко-тренер не способен помочь "Динамо"
Гордість російського авіабудування. Superjet 100: хронологія усіх катастроф

Гордість російського авіабудування. Superjet 100: хронологія усіх катастроф
Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами
Сокращение транзита газа из РФ приведет к быстрому износу ГТС - эксперт

Сокращение транзита газа из РФ приведет к быстрому износу ГТС…
Дело против Кулика снова не смогли закрыть из-за отмены ответственности за незаконное обогащение

Дело против Кулика снова не смогли закрыть из-за отмены ответственности…
Виновато уголовное дело: Даша Астафьева пожаловалась, что не может выйти замуж

Виновато уголовное дело: Даша Астафьева пожаловалась, что не может выйти…
Ливерпуль - Барселона: онлайн трансляция/Ливерпуль и Барселона определят первого финалиста Лиги чемпионов

Ливерпуль - Барселона: онлайн трансляция/Ливерпуль и Барселона определят первого финалиста…
АвтоВАЗ запатентовал новое поколение LADA 4x4

АвтоВАЗ запатентовал новое поколение LADA 4x4
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.