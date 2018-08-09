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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 12:57
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Австралия рассматривает возможность расширить санкции против России

Австралия рассматривает возможность расширить санкции против России (5 новостей)

«Австралия может расширить санкции против России за химическую атаку в британском Солсбери, как это сделали США»

В Министерстве иностранных дела Австралии заявили, что страна может расширить санкции против Российской Федерации из-за химической атаки в британском Солсбери. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, передает News.com.

Бишоп отметила, что Австралия поддерживает анонсированные Вашингтоном санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, однако будет принимать собственное решение, учитывая национальные интересы.

"Я считаю, что использование химического оружия в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах является мерзким, оно не может продолжать быть безнаказанным", - сказала она.

Посол Нидерландов озвучил условие, при котором санкции против России будут…
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Обновлено в 12:05 Бишоп отметила, что Австралия поддерживает анонсированные Вашингтоном санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, однако будет принимать собственное решение, учитывая национальные интересы.

Обновлено в 12:57 Власти Австралии заявили, что намерены расширить санкции против России за химическую атаку в британском Солсбери, как это ранее сделал Белый дом. Об этом...

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Европейская правда Европейская правда  ·  09.08.18, 10:45 Австралия может расширить санкции против России из-за химической атаки в британском Солсбери, как это сделали США.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  09.08.18, 10:59 Австралия может расширить санкции против России за химическую атаку в британском Солсбери, как это сделали США
Новое Время Новое Время  ·  09.08.18, 11:17 Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что ее страна может расширить санкции в отношении России по примеру США.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  09.08.18, 12:57 Власти Австралии заявили, что намерены расширить санкции против России за химическую атаку в британском Солсбери, как это ранее сделал Белый дом. Об этом...
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