Австралия рассматривает возможность расширить санкции против России (5 новостей) «Австралия может расширить санкции против России за химическую атаку в британском Солсбери, как это сделали США»

В Министерстве иностранных дела Австралии заявили, что страна может расширить санкции против Российской Федерации из-за химической атаки в британском Солсбери. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, передает News.com.

Бишоп отметила, что Австралия поддерживает анонсированные Вашингтоном санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, однако будет принимать собственное решение, учитывая национальные интересы.

"Я считаю, что использование химического оружия в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах является мерзким, оно не может продолжать быть безнаказанным", - сказала она.

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Обновлено в 12:05 Бишоп отметила, что Австралия поддерживает анонсированные Вашингтоном санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, однако будет принимать собственное решение, учитывая национальные интересы.

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