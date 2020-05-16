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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:56
· Германия · Граница · Чехия · Словакия · Австрия · Венгрия · Италия · Швейцария
Австрия откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией 15 июня

Австрия откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией 15 июня (4 новости)

«Евросоюз в среду призвал вновь открыть внутренние границы и возобновить поездки»

Австрия полностью откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией с 15 июня. Ранее соответствующее решение приняли по границам с Германией, Швейцарией и Лихтеншейном.

Откроют ли границу с Италией

Такие карантинные ослабления позволят жителям приграничных зон вернуться к нормальной жизни. О соответствующем заявлении австрийского правительства сообщает DW.

Об открытии границ с Италией, отмечают в австрийском правительстве, – говорить пока рано. Ведь Италия с более 223 тысячами выявленных случаев коронавируса – на 4 месте в мире по количеству инфицированных.

Впрочем, в самой Италии планируют открыть въезд и выезд из страны уже с 3 июня. Пересекать итальянский границу позволят гражданам стран Евросоюза, Шенгенской зоны. Прибывшим даже не придется отбывать двухнедельный карантин.

Обратите внимание! 13 мая Евросоюз призвал страны-члены открывать внутренние границы, однако внешние границы ЕС следует оставить закрытыми минимум до середины июня.

Что известно о закрытии границ Австрии

  • Австрия во время вспышки коронавируса запретила въезд для иностранцев, кроме граждан стран-членов ЕС.

  • До конца мая все прибывшие должны отбывать 14-дневный карантин. Это не касается лиц, которые за 4 дня до поездки прошли ПЦР-тестирование.

  • Пассажирские авиарейсы из-за пределов Шенгенской зоны – под запретом.

  • До 22 мая Австрия не принимает самолетов из Китая, Ирана, Италии, Швейцарии, Франции, Испании, Великобритании, Нидерландов, России.

  • Прекращено железнодорожное сообщение со Швейцарией, Лихтенштейном и Италией.

  • Въезд в Австрию из итальянской территории – запрещен.

    • Какие страны Европы уже открыли границы

  • Германия: с 16 мая сняли ограничения на границе с Люксембургом и Данией. Полностью открыть границы планируют с 15 июня.

  • Чехия: с 24 апреля сняли запрет на свободное передвижение, гражданам страны можно выезжать за границу на отдых.

  • Литва, Латвия и Эстония: имеют между собой открытые границы. С 11 мая Литва разрешила въезд для польских работников, студентов и предпринимателей. С 15 мая открыли границы для всех туристов, после приезда они должны соблюсти 14-дневную самоизоляцию.

  • Польша: с 13 мая границу могут пересекать поляки, которые работают или учатся в соседних странах ЕС, а также граждане из Чехии, Германии, Словакии, Швеции, Дании и Литвы.

  • Финляндия: с 14 мая Финляндия разрешила въезд сезонным рабочим из стран ЕС.

    • Обновлено в 21:56 ...

    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 18:02 Границы Австрии с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией будут полностью открыты 15 июня.
    Униан Униан  ·  16.05.20, 20:39 Евросоюз в среду призвал вновь открыть внутренние границы и возобновить поездки.
    Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 21:56 ...
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